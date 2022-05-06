法媒：俄军急于拿下亚速钢铁厂向普京献礼

来源：法广

作者：安德烈

俄罗斯庆祝“卫国战争胜利日”临近，但战果有限，即便已被炸成废墟的马里乌波尔，还有一个难啃的硬骨头---城中城亚速钢铁厂。乌克兰情报部门披露，俄方准备5月9日在该城庆祝胜利，但城中城的乌克兰伏兵是俄方挥之不去的阴影。

俄方不承认向亚速钢铁厂发起了攻击，但乌克兰方面指出俄军已攻入亚速钢铁厂地带，双方正在进行一场殊死搏斗。俄方同时宣称，决定停战三日，开辟人道走廊，对钢铁厂内的平民放人，但乌方怀疑俄方的诚意。

普京的目标是早已公布的，要彻底消灭守卫在亚速钢铁厂的被他称之为纳粹的“亚速旅”，目前和亚速旅并肩作战的还有乌克兰第36海军陆战队，在俄军轰炸机、坦克、导弹每日的轰炸下，他们的处境极其艰难，但守军指挥官周四传出的信息是，他们一定要守卫到最后一刻。

如果马里乌波尔不能全部拿下来，俄军无法在5月9日拿出像样的“礼品”向国内展示，尽管普京照旧可以宣布取得阶段性胜利。如果马里乌波尔不能全部到手，“顿涅茨克共和国”如何在“危机四伏”的废墟上安然无恙地举行庆祝仪式？

不过，俄罗斯周四依然宣布，尽管西方援助乌克兰“延迟”了俄罗斯实现目标的时间，俄方将实现在乌克兰的既定目标。克里姆林宫发言人佩斯科夫似乎在用道歉般的口气解释，美国、英国、北约与乌克兰持续分享军事情报，加之不断向乌克兰提供军火，这些都使得俄方无法尽快完成在乌克兰的既定目标。

佩斯科夫这番话是针对纽约时报的相关报道做出的反应，该报报道说，美国提供给乌克兰军队的精准情报，使得乌克兰军人在前线消灭了数位俄罗斯将军。当然，俄方是不会认输的，克里姆林宫发言人表示，西方的这些动作，无法阻拦俄罗斯军队胜利完成他们的任务。

俄罗斯侵乌已近10周，造成数千人死亡，500万乌克兰人流离失所。但是，本欲速战速决的俄军至今未能完全占领乌克兰任何重要城市，除了南方城市科尔松。但俄方似乎打定主意，在经过两月的包围和轰炸之后，要彻底消灭坚守在纵横交错地形复杂、方圆数平方公里的马里乌波尔亚速钢铁厂的乌克兰守军。

亚速旅副指挥官帕拉玛周四通过视频表示，守军正在亚速钢铁厂内部与俄军展开“血腥战斗”，俄罗斯并没有如之前所承诺，遵守停火决定。他表示，俄军周一起攻入亚速钢铁厂，此言证实了此前马里乌波尔市长发出的消息。泽连斯基总统顾问阿雷斯托维奇则表示，俄军只是在周三攻入，后遭乌军击退，但他不愿提供进一步的细节，强调目前得到的信息是“前后矛盾的”。

基辅的声明否定了克里姆林宫发言人佩斯科夫此前的声明，但佩斯科夫周四继续声称，疏散亚速钢铁厂平民的人道走廊“正常运作”，马里乌波尔市长博伊琴科则表示，里面至少还有200多位平民。佩斯科夫还否认了俄军正在攻打亚速钢铁厂的消息，并且重申俄方的停战将持续三日。

在经过持续两个月的包围和轰炸之后，如果俄军完全攫取马里乌波尔，临近5月9日之际，至少对莫斯科来说是一个象征性的胜利。5月9日，俄罗斯将在红场庆祝1945年战胜纳粹的“卫国战争”大游行。基辅方面则表示，俄罗斯已准备在5月9日在马里乌波尔举行同样的庆祝仪式。

俄罗斯军队在乌克兰其他地方尤其是东部继续其攻势，根据顿涅茨克州长，周三周四之间，俄军轰炸了喀拉玛托斯克，造成25位平民死亡。莫斯科则宣称他们瞄准的目标只是该城的两处军火库。俄罗斯同时宣称对乌克兰南方基洛夫格勒州军用机场投射了“高精准”导弹。

在乌克兰北方边境，莫斯科的盟友白俄罗斯国防部宣布周三开始军事演习，以“测试白俄罗斯军队的反应能力”。莫斯科周三晚间则宣布其军队已在加里宁格勒进行了测试核武能力的模拟试射。

一直呼吁国际社会严惩俄罗斯并提供更多武器的乌克兰总统泽连斯基，星期四发起国际募捐基金活动。他说，只需点击一下，你们就能够帮助我们的守卫者，救助我们的平民，重建乌克兰。与此同时，波兰总理莫拉维茨基周四表示，在华沙举行的一次国际捐助会议上，已筹集了60多亿欧元（87亿新元），“用于帮助乌克兰的基金”。

与此同时，欧盟执委会主席米歇尔周四宣布，赞成没收作为制裁的一部分而被冻结在欧盟的俄罗斯资产，以便将其用于重建乌克兰。米歇尔对国际文传电讯社-乌克兰通讯社说：“我绝对相信，不仅要冻结资产，而且要使其有可能被没收，以便将其用于正在重建的国家，这一点极为重要。”

周三，欧盟委员会提议，作为欧盟第六波制裁方案的一部分，对从俄罗斯进口的石油实行逐步禁运。欧盟委员会主席冯德莱恩说：“如果欧盟成员国一致开绿灯，我们将在六个月内逐步取消俄罗斯的原油供应，并在今年年底前取消成品油供应。”但是，布达佩斯已经拒绝了这个项目，这引起了乌克兰外交部长的愤怒。