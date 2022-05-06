香港需要怎样的“心战室”？

来源：中评社

作者：卢哲

香港特区新一届行政长官选举在即，香港社会普遍关注新一届政府的架构重组。近期不少政党、学者都在不同渠道呼吁设立中央政策组、高层智囊团、甚至“心战室”等。香港行政长官选举候选人李家超也在参选政纲中首要提出“强化政府治理能力”，他表示，会研究政府架构重组，强化战略谋划、政策硏究和整体统筹能力，提升施政效能。又提到会广泛吸纳人才，加入政府委员会、咨询架构等；同时善用智库的研究能力，建构优质、多元的智库生态，提升社会整体政策研究的活力。

笔者认为，首先，在香港面对的内外新形势下，新一届政府重设一个专门研究发展政策的中央政策组（中策组）势在必行，但社会也要摆正其功能位置。



众所周知，最初中策组是港英政府在1989年成立的，当时委派英国经济学家顾汝德做首席顾问，职能为负责审视特定政策议题，辅助当时布政司署的工作。有观点认为，顾汝德牵头作的一系列政策研究，为香港社会福利、行政效率及财政政策带来重大变革，因此中策组的作用值得重视。1997年7月起，中策组主要职能为向行政长官、政务司司长和财政司司长提供意见，回归后一度是特首重要智囊，除了审视特定政策议题，也会就政府关注议题做民调及分析舆情。本届政府上任初期，中策组被改组为政策创新与统筹办事处（创新办）。2019年“修例风波”发生，不少意见认为，中策组被取消，政府缺少了贴近民意、把握舆论动态的利器，政府对民情的掌握大大削弱，因而出现误判，成为风波发生的原因之一。

但这是一个迷思。正如另一批政界人士所批评的，社会或政府如果将把握民情不利，单纯地归咎于一个智囊性质的研究机构，实际上也是一种懒政和推卸责任。从编制上来看，中策组人数并不多、编制地位也不高，在多届政府中都出现过研究内容并不受重视的情况。另一方面，正如前香港特区政府中央政策组首席顾问刘兆佳在接受中评社专访时所指出的，政府各政策局有接触民众的各种渠道，地区工作更是政府的重点之一，把握民情应该是多渠道全方位的日常工作。在国安法实施、完善选举制度之后，新选制下的香港要面对极其复杂的内外形势。笔者认为，有一个专业的研究团队负责为特首及政府做宏观、长远的战略研究，让香港能应对国际挑战的同时，又能抓住国家发展机遇、解决香港内部深层次问题，是非常急切而有必要的。这个研究团队的组成，要多元化、专业化，职能分工要清晰。政府应广纳人才、专才，并提供充足的资金及政策支持。同时，特首和政府部门要对政策研究结果有足够的重视，并能够提供跨部门的统筹执行。

另外，在把握民意与舆论上，需要的是政府各部门和官员多方位地接地气、贴近群众、深入群众，各自收集不同的民众意见。可设立一个汇总制度，由中策组负责宏观上的统合研究，但在实际操作上，政府绝不能只倚靠一个务虚的理论研究机构。总之，政府收集民意的渠道应该越多越好，越形成完善的机制越好。

第二，政策宣传和新闻公关是政府必须要重视的部分，政府要有新闻统筹专员及新闻发言人制度，建立配合政府政策宣传讲解的公共关系策略团队或新闻统筹部门。

实际上，早几届政府设立的新闻统筹专员职位，在本届政府中似乎因为难觅合意人选而最终悬空。结果每当出现公关问题，就被指是因为没有注重“新闻公关”。但纵观几届政府的新闻公关工作，尤其看“修例风波”发生的过程，笔者认为，原有的新闻官团队在规模上亦不足够，政府需有一个专门负责联络媒体、与公众沟通的团队，策划新闻资讯和公关策略，向市民详细解释政府施政。

与“心战室”时代的政治包装不同，社会不鼓励政策推广时过度包装，管治者最重要的是深入探究社会深层次问题，并实事求是谋求解决办法、规划长远可持续发展的政策。但政治不一定要包装，政策却一定需要讲解。“修例风波”及过去的多次经验教训都告诉我们，即使是再良好的政策，仍需要充足、合适的解说与沟通。必须看到，香港社会对于政府及中央仍有不少的误解和偏见，当年“修例风波”，反对派文宣内容怪诞荒唐，却竟然仍能说服一大批市民听信谗言，可见政府需要努力的空间仍然巨大。这就需要逐步通过专业的、良好的沟通和解说得以解决。

因此，笔者建议，政府应设立新闻统筹部门，帮助政府在施政过程中得到公众的了解和支持。部门应负责制定并执行统一的、适合政府的公关策略，要与媒体有良好、频密、深入的沟通机制，而发言人能灵活运用策略。部门内要包括传统媒体的资深人员，因为他们能应对传统宣传机器的需求；也要有年轻人加入，提供贴近香港青年的社交网络思维，包括负责运营社交媒体——已经有太多的例子告诉我们，不要小看新媒介的影响力。

新闻统筹部门要监察公众及传媒反应，也应负责训练公务员的沟通思维，例如培训他们改变思路，尽量接地气、多与媒体及民众接触。尤其要强调，新媒体时代下，社交媒体飞速发展。政府除了要重视媒体公关与政策宣传，尤其要了解网络时代下的舆论情势，做好各方面的沟通及预案，尤其是应对攻击时的危机公关。

第三，政府要正本清源，明确“为民众谋福祉”的根本目的。为特首及政府服务的幕僚，到底能发挥多大作用，最终是取决于管治者。客观地说，回归以来，中策组在定位和运用上出现过偏差，有过偏离其政策研究本质工作的时期；也曾因研究成果没有受到足够重视，而错失了一些能给香港带来发展的机遇。

要避免覆辙重蹈，新一届政府要明确架构改革的根本目的——管治必须真正确立“以人民为中心”的发展理念，坚持为市民谋幸福的根本宗旨，全力聚焦发展。只有牢记这个施政目标，特首和特区政府才能理清自己要的是什么样的顾问、如何把握民情脉搏、如何用好研究成果，如何构建为发展所用的“管治大脑中枢”，从而落实良政善治。