台湾疫情：防疫从头乱到尾 震怒也没用

来源：《联合报》冷眼集

作者：许政榆

确诊者连日破万，自主疫调系统难填写、接触者匡列无人通知，民众只能自行摸索，找官员投诉、爆料。外界发言惹得蔡政府不开心，立刻制图辟谣、搬出严法喊告、或忙着找各地快筛价格比价，反击质疑。但面对民众问题，指挥中心调整政策总落拍。

台湾快筛试剂一剂难求，民众排队数小时才买得到，近日竟爆出承接卫福部16亿元（新台币，7500万新元）、1700万剂快筛试剂订单的厂商高登，前身只是小吃店，高登前晚表明不参与投标，指挥官陈时中昨称，好不容易争取更多快筛，因为政治干预商业，少了1700万剂，还要另外找。

陈时中似乎忘了，去年三级警戒后，指挥中心曾要求欲复工产业，尚未完整接种疫苗前，需定期快筛，当时已出现快筛阴性无人验证、没人检查等问题。讽刺的是，海外早在一年多前即建置快筛试剂结果上传系统，民众就医或参与大型活动前，在家快筛并将结果上传，不必花时间在医院或社区采检站。

去年海外已为台湾示范，当疫情大举入侵、医疗崩溃之际，该如何应对，回头看看台湾，当执政党吹捧台湾防疫世界第一，不到一个月防疫阵线从头爆到尾：1922（疫情通报及咨询专线）被打爆，动用军方弟兄帮接线；轻症分流做半套，急诊被人潮淹没；快筛阳当确诊政策急转弯，只因系统还没建好。

回溯指挥中心上个月还在画圈圈疫调图，不仅累死各县市卫政人员，更对疫情无帮助，近期压不住舆论压力，才简化疫调，但更重要的口服药物配送、医疗量能降载、充裕快筛试剂，统统没有一项做到，小问题不解决，一再出人命，蔡英文、苏贞昌再多震怒也没用。