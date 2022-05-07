台媒：疫情铺天盖地 绿友友还在分肥

来源：台湾《联合报》社论

台湾疫情飆破一天3.6万人，卫福部并预估11日将达到10万，一直习惯于“加零”的民众，势必感到恐慌。在此之际，市面告缺的快筛试剂，却屡屡传出“绿友友”抢标分肥进口商机的消息。其中，更出现“小吃店变身生医公司”，以200万（新台币，下同）资本额吃下16亿元大单的奇谭。在负责人的欠债纪录被揭发后，该公司立刻宣布“弃单”，卫福部长陈时中还为其喊冤，声称这对“殷实企业”不公。陈时中的“殷实”标准，令人好奇。

这波快筛试剂进口，一再出现绿营友好企业率先获准的消息，手法毫不遮掩。相形之下，前卫生署长杨志良早就申请要“捐赠”一千万剂快筛试剂，却屡遭卫福部刁难阻挡。杨志良捐的是中国大陆制造的快筛试剂，获有欧盟的核准证明；而卫福部刁难的藉口则是，进口试剂必须检附美、加、澳洲的核准证明，不接受欧盟核准证明。奇怪的是，卫福部独尊美加澳的权威，在它眼裡，难道欧盟是落后地区？全球广泛使用的BNT疫苗，不就是德国企业研发？

卫福部之所以拒绝杨志良的快筛捐赠，表面上看似出于“反中”，因为该试剂是“中国制造”。但更深层的原因，一则唯恐蓝营藉此凸显民进党部署迟缓，二则是若予核准，这一千万剂快筛占掉市场一角，其他“绿友友”可以分享的空间便少了一块。因此，尽管岛内疫情铺天盖地，卫福部宁可用“要求补件”拖着杨志良，也不让这一千万剂免费试剂登台。同样的手法，卫福部去年千方百计阻挡鸿海创办人郭台铭捐BNT疫苗时，已上演过一回，如今愈发老练，也更肆无忌惮。

当然，见识过陈时中两年翻云覆雨演出的民众，许多人也变聪明了。上周卫福部核准首款唾液快筛试剂，中奖的“福又达”公司，立刻被网友揪出与“高端”是同一负责人，两家公司甚至设在内科同栋大楼。对于外界的“图利”之讥，陈时中回应：“这有什么关系！”至于政府指名征用的罗氏快筛试剂，其台湾代理商“牛耳生技”负责人蔡朝正，则是绿营前立委蔡煌瑯之兄。对此，陈时中也说：“这是很平常的事。”

陈时中有一种特殊的应对能力，能用太极神功挡掉所有飞来之箭，这是他能把区区卫福部长做成“天下第一大部”的奥秘。纵使如此，他要如何解释一个小吃店化身生技公司，并以两百万资本额吃下十六亿快筛大单的传奇？这家“小虾米吞大鲸鱼”的高登公司，负责人刘纬泽原在长庚医院美食街开小吃店，没有任何医疗专业背景。前年底他转型为“生医公司”，去年八月被卫福部纳入进口医疗器材的许可名单；这两天，它在没有任何经营实绩下，取得了16亿元的大单，将进口1700万剂快筛试剂。如此励志的故事，神奇到令人难以想像。谁料，刘纬泽先前几次买空卖空欠债的法律纪录被揭发，高登立即连夜宣布“弃单”不买了；这是因为含冤莫白，还是因为心虚而逃？

半月前，台中市一家黑心生技业者遭到起诉，它以养石斑鱼的池水装罐，谎称“海洋活性胜肽”出售，四年卖出十吨池水。台湾的生技、生医诈骗案如此猖獗，除了经济部商业登记管理不实，也可归咎卫福部放任业者吹嘘招摇。这次，外界拆穿高登的幌子，陈时中毫不自省，竟反控在野党“政治干预商业”。他怎么不想想，在台湾疫情铺天盖地之际，他隻手阻挡杨志良的捐赠，却包庇恶迹累累的厂商拿下大单，他到底把心思放在哪里？