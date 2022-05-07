港媒：台湾迈向共存之路 防疫乱象令人侧目

来源：香港《明报》社评

台湾的冠病疫情持续升温，昨日新增本土确诊个案36168例，新增死亡个案10例，累计确诊病例已近27万，死亡个案近900宗，预估高峰时的每日新增确诊或达10万例。由于台湾PCR（核酸）检测能力不足，市面上快筛（快速抗原测试）试剂又严重缺货，实际的确诊数字已难準确估算。当局既怕封控影响经济，未采取任何限制社交距离措施，连食肆堂食都无限制；又担心疫情一发不可收拾，会导致医疗系统崩溃，于是采取“软共存”（或称“类共存”）路线。台湾卫福部长、防疫指挥官陈时中宣称，现在是逐渐要走向跟病毒共存，这是一条中间的路。但配套的不足，以及政策的弊端，令当地防疫出现种种乱象，受苦遭殃的还是民众。

确诊病例数迭创新高 急症室爆满惨剧频传

根据官方数字，台湾新增确诊病例从4月14日不足千例，到4月28日突破万例，用时约两周，到5月3日突破2万例，只用了约5天时间，到前日突破3万例，只是两日。卫福部推估，到下周三（11日），单日确诊案例或在5.4万至10.2万之间。医生出身的台北市长柯文哲曾断言，台湾确诊数已不準确，“进入黑暗时期”。

不仅确诊病例连破纪录，中重症及死亡病例也快速增加，近日一名年仅20多岁无慢性病史的女患者，虽已打了3剂疫苗，却因冠病败血性休克合併多重器官衰竭，从发病到死亡仅6天；由于医院急症室爆满，新北市一名6个月大男婴发烧到全身发抖，送院后拖延一小时才获救治，父母眼睁睁看着小儿断气；一名80岁老妇，因腹痛连去3间医院，都因人多无法就诊，结果惨死家中……类似惨剧不时传出，令民众质疑当局，疫情已爆发两年多，准备应对还是如此不堪。

早在一个月前，蔡英文就在社交媒体宣布，台湾的防疫策略会以“减灾”为目标，既非全面“清零”，也不是“与病毒共存”，而是有效的疫情控管。有台大医学专家解读称，这个策略就是“类共存”，亦即在“清零”和“共存”的一个中间地带。这个中间地带的时间不会太短，过程也不会轻松，“台湾现在是忍受低限度的传染，不忍受会冲垮医疗系统的确诊数”。到近日，陈时中更公开表示，“染疫到一段时间就会走上共存之路，台湾也正在往这条路走。”

事实上，台湾已宣布，从下周一（9日）起，入境居家检疫期由10天缩减至7天。由于台湾每日核酸检测只有约20万左右的能力，甚至不如香港的每日30万。被迫将原来确诊须核酸阳性作準，放宽到快测（抗原）阳性作准。同时，撤销原来对轻症或无症状感染者居家隔离的“电子围篱”，变成7天的“自我居隔”，有人形容台湾当局的防疫态度和措施已形同弃守，走上“共存”之路，因此预料，台湾的确诊病例高峰或在本月中下旬出现。美国疾控中心（CDC）本周已将台湾的风险等级，由第一级“低风险”，调升至第二级“中度风险”，不建议民众前往旅游，其风险等级较上海、北京还高。

政府一方面取态“共存”，采认快速抗原检测的阳性结果，但另一方面却未能采购足够的快测包，令市面一剂难求。由于政府对快测包实行实名制购买，变相实施配给制，近期台湾各地药房都出现排队人龙。而采购招标，又爆出一间资本额仅200万元（新台币，下同）小吃店变身的公司，竟可中标采购16亿元快测包的丑闻，怀疑涉官商勾结，利益输送。

快测包不足采购揭丑闻 防疫险令保险业陷困境

当局的“共存”取态，既误导台湾社会轻忽防疫，还引发了当地防疫的种种乱象。一方面是很多公司要求员工上班前做快测，引发快测包的抢购；另一方面不少如医院等机构，因担心影响人手安排，不让僱员擅自做核酸或快测，要求他们做检测前须先知会上司，甚至传出有人手紧缺的警察局，闹出不让警员检测的争议。更离谱的是，台湾一些保险公司，竟将疫情视作商机，推出“防疫险”，称确诊者即可获赔5万元，产品还一度热卖，2300万人口的台湾，竟卖了700万单。在官方宣布快测阳性即确诊之后，确诊个案或大升，金融监管委员会预料，保险业将面临冲击。

世卫组织（WHO）的最新报告显示，全球因冠病疫情的实际死亡人数近1500万，是之前各国官方报告数的3倍。从目前宣布实现“共存”的国家和地区情况看，“共存”之路代价极大，并不易走，这一点，在第五波疫情失去9000多条生命的香港，有最深切体会。虽然台湾的长者疫苗接种率高过香港，截至今年3月，当地65至74岁长者第一剂疫苗接种率为86.6%，第二剂为82.5%，第三剂为64.9%；75岁以上民众第一剂接种率为75.6%，第二剂为69.8%，第三剂为51.4%，但相比新加坡及韩国60岁以上人群接种率高达95%以上，仍有很大差距。台湾能否以较少的人命代价，顺利走上“共存”之路，令人不敢乐观。