中美夺韩：王岐山拟参加韩总统就职仪式　突显对中韩关系重视

来源：香港01

作者：杭子牙

韩国新当选总统尹锡悦的就职仪式将于5月10日在首尔举行，中国外交部发言人赵立坚宣布，国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山将率团赴韩国出席仪式。

这也是2020年全球冠病疫情爆发以来，中国最高级别的领导人率团出境外访，突显了韩国在中国外交拼图中的重要性。

中国国家副主席王岐山是前中共中央政治局常委、中纪委书记，2017年因年龄原因退出常委会后即担任国家副主席，党内排名在习近平等七常委之后，其他政治局委员之前。

2020年冠病疫情爆发后，中共常委级领导人就停止了外访，过去三年的重大客场外交活动，多是由具体负责外交事务的政治局委员、外事工作委员会办公室主任杨洁篪，和国务委员、外交部长王毅两位副国家级领导人出席。在国际疫情依旧高位运行的情况下，这次破格派出王岐山出席韩国总统尹锡悦的就职仪式，突显了在中美博弈格局下，中共对中韩关系的高度重视。

中韩关系过去几年在文在寅担任总统期间保持了稳定向好的发展态势。自中美关系恶化以来，从特朗普时代开始，美国就加大了对韩国的拉拢力度，试图把韩国拉入“印太战略”，补上在东北亚对中国进行地缘遏制的重要一环，拜登上任后进一步加大了对韩国的拉拢力度。



但是，相对于日本的积极回应，文在寅政府对加入美国的遏中战略意兴阑珊，文在寅本人曾多次公开表示“韩美关系和韩中关系对韩国来说同等重要”。文在寅政府的外交部长郑义溶也表示，中美两国对韩国来说都非常重要，中美不是二选一的选项。

文在寅政府看得很清楚，韩国要想避免卷入大国竞争，就必须寻求经贸利益多元化，拓展更多发展空间。尤其中国，既是近在咫尺的强大邻国，也是韩国最大贸易伙伴，而且韩国自身又没有日本和印度那样可以与中国对抗的经济体量与军事潜力，如果和中国政治关系恶化，韩国不仅要承担经济上的损失，在安全上的保证也将面临挑战。

但是，反对党“国民力量党”出身的新总统尹锡悦给文在寅政府的中国政策带来颠覆性变数。尹锡悦在大选期间多次就韩中关系发表强硬刺激言论，认为韩国不应再困于朝鲜半岛，而应尝试成为“全球枢纽国家”，韩国也不能以牺牲自身安全利益为代价，屈从于中国经济压力。他认为萨德事件后，文在寅政府宣布的“三不”政策，削弱韩国主权，因而在中美竞争中，韩国的战略模糊让韩美同盟出现离心倾向，韩国必须及时调整政策，以更积极主动的姿态展开周边外交，并通过更明确的站队来提升韩国的国际影响力。

就韩美关系，尹锡悦则表示与美国建立更深层次的联盟应该成为韩国外交政策的中心，韩国受益于美国领导的全球和地区秩序，未来应寻求与美国建立全面战略联盟。

就在很多人认为尹锡悦的上述表示仅是“选举语言”，当选后必然会向稳定中韩关系的方向回摆的时候，5月5日，韩国情报部门国家情报院宣布，韩国已正式加入北约网络防御中心（CCDCOE），成首个加入这一组织的亚洲国家，为尹锡悦时代即将开场的中韩关系开啟了一扇通往冲突与对抗之门。

针对韩国这一举动，中国辽宁省社科院朝鲜韩国研究中心首席研究员吕超表示，网络战是现代全域战争中十分重要的一项，而CCDCOE主要就是配合北约网络战的行动所设。作为中国的邻国，韩国这次正式加入到北约的网络组织，这本身就应引起中国高度重视。这意味着未来如果爆发针对中国的网络战，韩国就相当于站队北约，威胁中国的网络安全。

中国政府当然很清楚韩国的重要性以及中韩关系在未来可能变数，在中美博弈格局下，如果韩国选择倒向美国，整个东北亚格局就会回到二战后冷战时的状态，不仅中国少了一个重要的贸易与技术输入伙伴，还会让中国在和美国的地缘政治博弈中处于被动地位。相反，如果韩国倒向中国或保持适当中立，则美国在东北亚的同盟体系就形同虚设，其整个印太纵横制华的网络也会出现缺口，美国反而会处于被动。

所以，针对韩国可能发生的外交变化，中国政府也加大了对韩国官方的“公关”力度，5月1日，中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明飞抵仁川，开启了他担任代表以来的首次韩国行程，刘晓明此次除了与其对口官员、韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭悳首次线下举行韩中朝核特别代表会谈，还会见了韩外交部第一次官崔钟建，以及统一部、国家安保室和总统职务交接委员会等部门和机构人士。

刘晓明行程尚未结束，中国政府又宣布在疫情下破格派出王岐山率团参加尹锡悦的总统就职仪式，进一步突显了中国政府对中韩关系的重视，也必然会成为中美在东北亚进行激烈外交争夺的重要一环。