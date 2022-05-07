菲律宾选战 强权选边站

来源：台湾《联合报》

2022年菲律宾总统大选即将在5月9日投票，而今日将是各个候选人举办选举投票前夕最后冲刺造势大会时机，有些选情不利民调落后候选人还会拚命赶场，在菲国不同重要选区现身，希望在最后关头，提出能够打动人心影响游离选民政见或是口号，希望能够最后一搏翻转战局。

但是对于声势超前胜券在握者来说，选战最后冲刺集会就是重申最吸引选民支持政见重点，透过激情口号来强化投票意念，为优势选情固守基本盘，避免对手临时祭出下贱招式恶意胡搞，产生意外翻盘情况。

尽管西方媒体对于菲律宾总统大选报道基调仍然存有成见，多半著眼于候选人对于相关强权之基本立场；但对于菲国选民来说，在理性上还是会聚焦在国内民生议题，特别是受到冠病疫情冲击之经济与就业问题，社会精英则是会关注政府债务管控以及受到疫情影响所恶化之社会贫富差距现象，当然人权议题更是经常被作为选战攻防理由，但从未变成影响最后选举结果核心要素。

不过菲国选民经常面对选举是依据感性主导其投票意向，因此社会与地缘关系以及竞选者个人形象，往往才是决定选战胜败重要因素。所以光是依据外电报道来观察菲国选战情势，往往就会被误导其真正发展轨迹；甚至会高估个别候选人针对特定强权所抱持基本立场，甚或是与该国往来政商关系，对于选战最后结果所能产生之影响力。

就目前选战发展态势观察，出身政治世家的小马可斯(Ferdinand Marcos, Jr.)以及现任副总统罗布雷多(Leni Robredo)态势领先。至于其他候选人民调差距都相差甚远，应当不会有可能在最后阶段异军突起，最后意外胜出，让选战观察家跌破眼镜。

尽管各方在论及小马可斯时，都不忘提到其父亲统治期间所留下政治遗绪，但相对上罗布雷多在政治上亦有其亲族背景，身为菲国地方法官长女，亦为菲律宾前内政部长杰西·罗布雷多遗孀，在丈夫空难去世后进入政坛，以人权律师形象获得菲国年轻群众普遍支持，成为其竞选最大政治资本。

由于菲律宾对于总统大选具有特殊政治体制安排，因此透过分别投票选出正副总统，所以两者经常分属不同政党，在政治立场上亦会经常意见相左，因此罗布雷多在担任副总统期间内，确实是与现任总统杜特尔特在多项议题上意见分歧，并且从不讳言地公开大唱反调。不过毕竟副手所能发挥空间有限，政治舞臺上亦非灯光聚焦所在，因此其虽位居副总统，但因政治音量过低并未形成气候。

虽然西方媒体报道不断强调菲国选战结果可能让北京得利，但中国大陆驻菲律宾大使黄溪连多次重申，必然秉持外交绝不干预他国内政基本政策，并且高调表示不论何方胜出，中国大陆都希望能与下任总统真诚合作，共同增进双方关系巩固情谊。但美国政府深感情势发展不利，透过媒体放话时，已经开始认定未来菲国总统必然会对中国大陆俯首听命，菲国政局态势转变显然难让华盛顿接受。

其实菲国政治情势未来走向还是受到总统当选者个人政治理念所左右，尽管中国大陆整体国力增强，但北京对于马尼拉政治情势掌控程度，其实还没有到达不论是谁选上，都会选择与北京合作地步。只要菲国总统当选者愿意转向与美国合作，针对北京采取对抗政策时，中国大陆还是要面对政治态势变化之头痛问题。

只是美国因国家实力相对消长，对于菲律宾所能够投注资源亦须精打细算，无法像以往般慷慨解囊，所以自然亦是无法做到让菲律宾总统完全配合华盛顿地步。杜特尔特总统主政时期，光是利用“菲美军队互访协定”(VFA：Visiting Forces Agreement)作为谈判筹码，数次威胁将予以冻结，就能使美国必须低头让步，其实就可以看出整个政治盘势变化走向。

总而言之，菲律宾选战强权未见得会选边站，华盛顿从能够全盘掌控马尼拉政局，转变到如今必须与北京分庭抗礼，这是整体态势变化所致。但强权对于菲律宾确实还是必须顺势而为，绝对无法予取予求，更没有达到可以让菲律宾唯命是从程度。菲律宾游走在强权之间维持平衡，国力虽然不算强，但靠著自信与自尊，还是能够妥善维护本身利益，确实是值得肯定。

作者：张竞，台湾中华战略学会研究员