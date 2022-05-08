所罗门到菲律宾 美中角力谁是赢家

来源：台湾《联合报》

联合报社论

菲律宾总统大选明天投票，外界预期民调遥遥领先的前总统、已故独裁者之子马可斯，有望当选。马可斯不仅选择现任总统杜特尔特之女萨拉为搭档，他也可能延续杜特尔特的亲中路线。因此，这场选举事关中国大陆在南中国海的扩张是否受阻，也将为美澳中的印太角力带来新波浪。美国有线电视新闻网（CNN）甚至以“中国胜利”来形容菲律宾大选的可能结果。

不只菲律宾的新形势，在美澳印太战略围堵下，北京最近也在南太平洋攻下一城。所罗门群岛外长与中国外长王毅已于4月中旬签署双边安全合作框架协议，根据外流的协议草案，索国在紧急危机时，可以要求中方派遣军队和警察，解放军军舰可以在所罗门群岛补给。此举引起美国和澳洲反弹，他们担心这可能为中国在南太平洋取得军事据点铺路。

澳洲反应最强烈，甚至要求所罗门当局废弃这项协议。由于澳洲将在五月下旬举行大选，这成为反对党批评政府最力的议题，在媒体上还被比为“澳大利亚版的古巴导弹危机”。美国白宫印太事务总监坎博与国务院助卿康达，更专程到所罗门群岛施压。

所罗门群岛位于南太平洋，是全球最不发达地区，西方国家长期忽略此地区，南太国家被认定为澳洲和新西兰的专属“后院”，事事遭到澳新干涉，在岛国之间累积了许多不满，因此乐于引进外部势力平衡澳纽，遂给北京可乘之机。

澳洲批评所罗门群岛未与邻国磋商，就把中国军事力量引入南太平洋。所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞则反击，绝非受到“中国胁迫”，中国是所罗门群岛最大贸易伙伴，所罗门群岛向其寻求安全保障，没有任何不妥；何况索国是主权独立国家，其他国家没有指责的权利。苏嘉瓦瑞更指责澳洲去年签署美、英、澳三国安全联盟（AUKUS）“允许核潜艇进入太平洋水域”，也未和邻国协商。

中所安全协议不仅打破澳洲长久来对南太平洋事务的垄断权力，更重要的是，这反映美中争霸已进入这块僻静之地。所罗门群岛位于澳洲东北方，与澳洲首都堪培拉、美国在西太平洋军事重镇关岛的距离，都在三千公里左右。如果美国要从关岛或从西岸增援澳洲，所罗门群岛上的解放军基地，都可以有效阻截。

北京对南太平洋以及所罗门的策略，一方面是着眼于所罗门群岛位置的战略价值，另一方面也是由于20年来两岸外交战，刻意要夺取台湾邦交国，所以加强在这地区的经营。台湾目前在南太平洋仅剩下四个邦交国，但五年前美国特朗普政府开始积极帮助台湾巩固邦交，太平洋岛国遂成为美国及其盟友与北京外交角力的新战场。

从特朗普政府提出印太新战略开始，美国就特别关注太平洋岛国，尤其要阻止北京的影响；英国、日本和澳洲的援助和贷款都在增加，美国海军和海岸警卫队也频繁造访，并与相关岛国进行联合演习。更重要的是去年美、英、澳成立AUKUS，共同研发核动力潜舰，今年更宣布要开发高超音速导弹，而且军队操典、装备一致化，俨然是亚洲小北约。北京近日对所罗门群岛的积极作为，很可能就是针对AUKUS的回应。

从所罗门群岛到菲律宾，美中争霸，沿着地缘战略布局和两岸外交角力展开。北京已在所罗门群岛建立滩头堡；在菲律宾，杜特尔特近年渐从亲中摆荡回美中平衡，北京能否坐收马可斯的“胜利”果实，则待观察。正当全世界焦点被吸引到俄乌战争之际，我们不能对这一大片海域的动静掉以轻心。

