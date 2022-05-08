香港危站荣枯线 特首易帅要图强

来源：明报

明报社评

第六届香港行政长官选举今天举行，李家超是唯一候选人，广获选委会千多名成员支持，高票当选全无悬念。过去3年，香港饱历多重冲击，这次是本港政治生态和权力结构重塑后首次特首选举，固然是重要分水岭；今年是回归25周年，“五十年不变”迎来下半场，下任行政长官肩负开局责任，更是任重道远。香港资本主义生活方式50年不变，不代表内外形势不会变。香港跟不上世局变化，蹉跎光阴，原地踏步，失去内生动力，昔日优势逐渐消失，多方面均遭周边对手超越，近年的动荡变故，更令此一趋势加剧。香港面临历史盛衰荣枯线，若无新思维新动力，随时失速下坠，下届政府必须大刀阔斧，为香港兴利除弊，力挽狂澜。

“五十年不变”迎下半场

新特首肩负历史重责

这次特首选举相当特别，多方面都跟以往很不一样。回看特首选举历史，董建华和曾荫权分别于2002及2005年无对手自动当选，之后多届皆为“差额选举”，即多于一人“入闸”竞逐。这次只得李家超一名候选人，乃是十多年来第一次；投票日期因为疫情押后至5月，更是前所未有。近届特首选举，重量级候选人通常在提名期前一两个月已表态竞逐，有充裕时间准备政纲和竞选活动；相比之下，李家超在提名期展开后，才辞任政务司长参选，准备时间紧迫，投票前个多星期，政纲才出炉。

这几年，香港遭逢政治巨变，反修例风暴带来半世纪未见动荡，中央制定《港区国安法》，修改选举制度，落实爱国者治港，以往泛民在选委会握有一定选票、有力提名属意人选“入闸”情况不再；建制阵营在“团结稳定压倒一切”氛围下，这次选举表现空前团结，李家超选前的会展千人造势大会，重量级建制人士云集，星光熠熠。鉴于自动当选机制早已取消，即使是“等额选举”，选委会依然要投票，观乎现在形势，李家超得票率随时超过九成，成为历届特首选举得票率最高的当选人，较2007年曾荫权的82%更高。

行政长官虽非普选产生，可是近届特首选举，皆有一定程度社会参与。今届选举没有竞争，李家超高票当选毫无悬念，加上竞选工程紧迫，落区等面向普罗大众的活动较少，公众参与度相对逊色，希望这只是特殊背景下的一次选举特例。李家超以“同为香港开新篇”作为竞选口号，强调施政以结果为目标，给市民一个会做事、做成事的实践型政府。香港政治范式转移，“由乱转治、由治及兴”是中央为香港勾勒的愿景，李家超的竞选口号，道出香港进入政治新时代，同时更突显下任行政长官的历史责任。今年是香港回归25周年，“五十年不变”进入下半场，李家超这个“新篇”开得好不好，事关香港长远荣枯，从这一角度论，这次特首换届，历史意义重大。

当年邓小平提出，香港实行一国两制，“现有资本主义生活方式五十年不变”，这一方针其后更化为《基本法》条文，香港“不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。今年3月国务院港澳办主任夏宝龙与港区全国政协会晤，据报亦提到一国两制保障香港五十年不变，“五十年后亦不需要变”。当然，变幻才是永恒，港情国情世情变化永不停步，对于什么是“原有资本主义制度和生活方式”，人们看法不一，这是以往香港很多政治矛盾争拗的根源，亦是当下很多人对“五十年不变”下半场迷惘疑惑的原因，然而相信不少人都同意，论宏观历史走势，香港已有一段长时间处于下滑轨道。

曾几何时，香港人的自信，并不单纯是建基于意识形态或制度，而是有强大成就实绩为基础。香港曾是亚洲腾飞的经济小龙、曾是华人世界以及东南亚流行文化标竿，更是全球电子支付系统先驱。时至今天，香港社会依旧富裕，全球化下顶尖佳肴奢侈品汇聚，然而另一边却有数以十万计市民蜗居，贫富悬殊严重，楼价远超一般人负担能力。当邻近亚洲地区，过去二十多年纷纷赶上世界发展潮流，发展创科产业、建设智慧城市，香港却落后于人，昔日老本愈吃愈少，产业多元化讲多过做，再不振作，早晚失去在新时代新世界的地位作用，沦为旧时代“历史名城”。

香港发展失内生动力

内外新形势下拓前路

香港竞争力每况愈下，过去很多优势都在消失，由贫富悬殊到土地房屋，很多问题实际都跟香港资本主义这一制发展愈发扭曲有关。政治内耗、既得利益掣肘、意识形态束缚，以至种种文化成见，令香港渐渐失去内生动力，未能善用之前全球化和中国崛起带来的外部机遇，将社会经济发展推上新台阶；近年国际形势丕变，中美角力激烈，地缘政治壁垒分明，全球化在西方遇逆流，反而中国强调要做推动者，香港内外形势出现根本变化，难再左右逢源，传统角色定位变得模糊，不少人感到惶惑，对于现在所走方向正确与否，有很多不安。

李家超际此时刻成为下任特首，新的管治团队必须给社会指明方向，让各界明白新形势下无法再走旧路，一定要奋力摸索新出路。议而不决、决而不行，是特区政府多年积弊，李家超强调提升政府执行力，改革官僚僵化管治文化固然必要，但更重要是敢于打破各种既得利益藩篱束缚，为香港发展重注动力，在“五十年不变”下半场急起直追。