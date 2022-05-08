推翻堕胎权 美国自制危机

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国正酝酿一场席卷全国的政治和社会风暴，最高法院将在下月宣布一项重大裁决，宪法不再保障堕胎权，预计有逾半数州份将立法禁止堕胎，美国民主党现在就年底中期选举的形势恶劣，势大力捍堕胎权以抢选票，令政治对立加剧，且美国民众愈来愈倾向用暴力维护个人主张，支持和反对堕胎民众硬碰，可能触发街头暴力，令美国社会陷入更严重撕裂。

堕胎在美国一直极富争议，支持堕胎的认为这是妇女的个人选择权，选择权是美国自由的根基，反对堕胎的则坚持要保护胎儿生命权，基督教基本教义派亦认为生命由上帝创造，不容剥夺。

势引爆激烈政争和社会撕裂

美国最高法院在一九七三年裁决“罗诉韦德案”（Roe v. Wade），称宪法保障妇女堕胎权，但共和党主政州份却不时推出限制堕胎法例，引发法律争拗。美国媒体上周泄露最高法院一份多数意见初稿，就密西西比州一项禁止怀孕十五周以上女性堕胎的法例作出裁决，以五比三的多数，推翻妇女堕胎权受宪法保障的解释，各州可自行立法限制堕胎。有关裁决预计下月正式公布。

美国社会对堕胎权严重分歧，但“罗诉韦德案”裁决执行了五十年，民意亦倾向维持妇女堕胎权，五成四支持续行“罗诉韦德案”裁决，只有两成八反对。然而，关注妇女组织估计，最高法院的新判决，将令二十六个由共和党控制的州份“确定或很可能”禁止堕胎，占全国州份逾半。美国政治和社会已趋两极化，最高法院推翻堕胎权的宪法保障，势必引爆激烈的政争和社会撕裂。

美国十一月初举行中期选举，民主党因总统拜登在遏通胀、振经济、抗疫情上都表现不济，正处劣势，最高法院推翻堕胎权的裁决，可成该党的救命草。美媒最新民调显示，有近三分二选民会投票给支持堕胎的候选人，民主党可藉捍卫堕胎权，强化“进步”形象，并可转移民众因高通胀等对民主党的不满。此外，中期选举除改选国会议席外，还包括各州州长和州议会选举，最高法院将是否禁止堕胎交由各州政府自决，堕胎权在地方选举变得更形重要和激烈。

拜登已计划大打堕胎牌，透过国会立法、资助妇女跨州进行堕胎或修改宪法等以捍女性堕胎权，势催化民主共和两党恶斗加剧，将令中期选举变得更民粹化和情绪化。

除政治恶斗，还须关注会否引爆暴力对抗，令社会两极化进一步撕裂。无论民主党还是共和党群众，近年愈来愈倾向用暴力捍诉求。民主党前年力撑的“黑人的命也是命”运动，就掀动全国示威骚乱，去年初共和党极右支持者要推翻特朗普败选结果，就暴力冲击国会山庄。

堕胎权开倒车沦为反面教材

今年初美国民调显示，有两成八受访者认为，可用武力来捍选举结果，三成四认同用暴力对抗政府有时是合理的，认同比率是数十年调查以来最高。最高法院裁决初稿上周外泄，已令支持和反对堕胎的民众上街示威，并在最高法院外对峙。堕胎争议随中期选举临近再发酵，民众用暴力捍主张的可能性大增，美国或会爆发严重的社会风暴。

此外，最高法院的裁决亦冲击美国民主和人权的国际形象。美国向来强调民主应三权分立，但最高法院的裁决却显示司法独立受政党严重干预。美国最高法院法官由总统提名，在特朗普二○一七年上任总统前，最高法院九名大法官，五人由民主党总统提名、四人由共和党总统提名，令最高法院裁决较倾向民主党的“进步主义”，特朗普卸任时，九名大法官已变成六人由共和党总统提名，遂促成这次的保守判决，总统党籍干预了司法独立。其次，美国鼓吹自由人权是普世价值，现却在堕胎权上开倒车，沦为反面教材。

美国最高法院推翻堕胎权保障，加深美国社会和政治撕裂，并冲击其国际形象。