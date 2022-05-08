来源：中时电子报

作者：陈一新

俄乌冲突爆发有两个多月，俄罗斯不仅战术上失误连连，而且犯下了难以弥补的战略错误，严重影响俄国的国际形象，更打乱克里姆林宫在俄乌冲突前规划的战略计划，并可能让已经国力衰退的俄罗斯雪上加霜。

普京2021年11月下令陈兵俄乌边界，就不断向西方国家施压，希望借此机会取得战略利益。2021年12月初，莫斯科透过外交管道交给白宫国安会一份“安全保证清单”，要求美国为首的北约盟国保证做到以下三点：一、美国与其盟国不可将乌克兰纳入北约组织；二、北约不得继续东扩；三、美国为首的西方盟国不得在东欧建立新的军事基地。

俄罗斯一面继续在俄乌边界增兵提高谈判筹码，以与美国与北约进行谈判。2022年1月26日，双方谈判破裂，美国国务卿布林肯以书面方式拒绝克里姆林宫的三项要求。

普京所犯的第一个严重战略错误就是高估自己并低估对手。中国在2021年7月26日交给来到天津的美国副国务卿谢尔曼两份清单，要求美国不得诋毁中国、不得公开批评中国领导人、释放孟晚舟、不得歧视在美国的华人与学生。普京有样学样，也向美国提出一份安全保证清单，没想到美国总统拜登一点都不给面子。

毕竟，俄罗斯国力早已今非昔比，美国为首北约国家不可能屈从于克里姆林宫的压力。北京开列的清单要求并不太过分，华府为了改善美中关系，自然会考虑接受。然而，莫斯科提出的安全保证要求，不啻是俄罗斯挟军事压力逼迫美国为首的北约国家退让，自非美国与北约盟国所能接受。俄罗斯原先期盼北约不要继续东扩，但在俄乌冲突爆发之后，原先武装中立的瑞典与冷战期间在东西方维持中立的芬兰，都决定加入北约，以强化国家安全，防范俄罗斯的可能侵略。

原先克里姆林宫希望北约国家不在东欧国家扩张势力与建立军事基地，但显然事与愿违，北约盟国不仅在波兰、捷克、罗马尼亚、保加利亚建立军事基地，甚至计划在波兰部署核武，让俄罗斯原先在东欧维持一个安全缓冲区的战略构想完全落空。

普京原先提出的安全保证清单，主要是希望建立一个对俄罗斯不会构成安全威胁的空间，再徐图发展，朝向“大俄罗斯主义”，恢复前苏联全盛时期的荣光。未料，俄乌冲突爆发，造成德国、瑞典、芬兰、丹麦纷纷增加国防预算，以提升自我防卫的能力。此一发展自然也让俄罗斯的政治野心与军事企图进一步受到限制。

俄罗斯的军事弱点在俄罗斯入侵乌克兰之后可说暴露无遗。此一事实更让美国为首西方国家不再相信俄罗斯这个战斗民族神勇无比的政治神话。普京在这次俄乌冲突的战术表现可说有目共睹，但更可怕的是他所犯下的战略错误可能让俄罗斯的国际地位进一步下挫。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授