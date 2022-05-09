当土耳其与沙特再握手：中东变局何以成形？

来源：香港01

作者：刘燕婷

4月28日，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）到访沙特阿拉伯，是为2018年异见记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）谋杀案后，土沙关系的新回暖，也是埃尔多安五年来对沙特的首次出访。

在此之前，埃尔多安已在2020年11月同沙特王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）通话，为两国回暖释放讯号；土耳其外交部长恰武什奥卢（Mevlüt Çavuşoğlu）亦在2021年5月、2022年3月两度访问沙特，表示将在“未来一段时间”采取改善关系的“具体步骤”；4月7日，土耳其法院宣布将卡舒吉案移交沙特司法当局处理，意谓土方将不再过问此案。

此次出访期间，埃尔多安除与沙特国王萨勒曼（King Salman bin Abdulaziz）会面外，也与沙特实际掌权者、王储穆罕默德会谈。据土方新闻稿所述，双方就推进两国各领域关系、共同关心的国际和地区问题交换意见，埃尔多安也于29日在社交媒体上发文称，“土耳其和沙特共享历史、文化和人文纽带，双方致力于加强政治、军事、经济等领域关系，并为开启两国关系的新时代而努力。”其同时表示，两国重视海湾地区的安全与稳定，并反对一切形式的恐怖主义。

综观上述互动，土沙两国皆对改善关系有所期待，土耳其一方或许更加渴切。然两国的结构性矛盾年深月久，眼下虽因时局变化有所解冻，却未必能顺此态势“心灵契合”。未来种种，仍需时日观察与检验。

政治伊斯兰渗透地缘之争

回顾土沙关系的跌宕起伏，卡舒吉案宛如大国政治的皮影戏，为外界展演了冲突张力。

2018年10月2日，沙特记者卡舒吉为办理离婚证明，与土籍未婚妻一同来到沙特驻土耳其伊斯坦堡领事馆，却于入馆后人间蒸发，未婚妻遂在枯等许久后报警。土耳其警方随后通报称，卡舒吉已遭沙特特工谋害，且事件与沙特“王室高层”有关。如此指控暗示沙特王储穆罕默德涉案，导致了土沙官方的公然龃龉，两国矛盾由此浮上台面。

然由历史视角观之，卡舒吉案风暴更多是土沙交恶之果，而非导致两国冲突的关键。换言之，若非土耳其与沙特早有摩擦，土方或许不会为此高调追责沙特、甚至将矛头对准王储，卡舒吉案也根本难有曝光机会。故与其说是卡舒吉案重挫了土沙关系，引爆双方多年不睦，不如说是两国早有嫌隙，土耳其遂借此事打击沙特国际形象，结果招致后者的强悍回击。

而论及土沙两国矛盾之源，政治伊斯兰与地缘政治的交缠可谓关键。2010年阿拉伯之春爆发后，穆斯林兄弟会（Muslim Brotherhood，简称穆兄会）曾于埃及短暂崛起，却在执政一年后旋遭军方政变下台，并被沙特、巴林、阿联酋等海湾君主国列入“恐怖组织”名单。如此“过街老鼠”待遇，与其对中东政治秩序“构成挑战”有关：对埃及军方而言，穆兄会是江山的竞争者；对本就与国内宗教势力相互牵制的海湾王室来说，穆兄会是潜在威胁。而沙特又以“两圣地监护人”自居，自不乐见伊斯兰世界出现话语对手，故穆兄会的崛起可谓在政教两大场域上，同时刺激了沙特的敏感神经。

然于一片“倒穆”风潮中，偏有两国逆流而行，持续为穆兄会提供政治庇护，一是与沙特同为海湾国家的卡塔尔，二是身为阿拉伯局外人的土耳其。对卡塔尔而言，其不愿常做沙特附庸，而是希冀走出自主独立路线，做海湾的区域小灯塔。在此思维下，其不顾政治风向同伊朗交好、庇护穆兄会，甚至通过半岛电视台（Al Jazeera）抨击沙特，最终也招致了沙特的怒火反扑，后者于2017年联合埃及、巴林、阿联酋等国，对卡塔尔宣布断交，并祭出禁航、禁运、关闭半岛电视台办公室、取缔同情卡塔尔言论等制裁。

而土耳其之所以庇护穆兄会，用意也与卡塔尔类似，即将政治伊斯兰势力当作经纬地缘政治的支点，既对忌惮穆兄会的阿拉伯国家形成牵制，更为土耳其争取伊斯兰世界话语权，正如其也为抢占“巴勒斯坦解放事业”舆论阵地，而长年支持哈马斯（Hamas）般。如此作为复刻了卡塔尔模式，结果同样点燃沙特怒火，2014年10月土耳其欲申请成为联合国安理会非常任理事国，便在沙特的“不同意票”动员下铩羽，两国的敌意对峙由此螺旋上升。

2017年卡塔尔断交危机中，土耳其便与伊朗坚定支持卡塔尔，沙特遂与阿联酋共同表示，海湾地区面临“土耳其扩张主义”威胁，埃尔多安则回呛沙特是“非伊斯兰异端”；2018年3月，沙特宣布停播颇受欢迎的土耳其电视剧，并表示土耳其、穆兄会、伊朗为“邪恶三角”，土耳其则于同年10月，回敬以卡舒吉案的全球曝光。此后土沙关系持续低荡，沙特先是在2020年纳卡冲突中支持亚美尼亚，抨击土耳其煽动战争，更指安卡拉滥用巴勒斯坦议题谋取利益；埃尔多安则称，若非沙特背叛巴勒斯坦人，土耳其根本不必出面“主持公道”。

简言之，土沙分歧起于双方对穆兄会的立场差异，而这一变数又发酵出了地缘政治敌意，以至在卡塔尔断交危机、卡舒吉案、纳卡冲突交织作用下，两国持续交恶，难见和解契机。

时代之风吹动地缘之舵

然而如此黯淡前景，竟还能有埃尔多安出访的柳暗花明，两大政治局势的变化堪为关键：第一，冠病疫情重挫了土耳其经济，后者欲向海湾国家寻求输血；第二，美国有意减少对中东的战略投注，转向亚洲，沙特由此被迫调整对外政策。

首先，埃尔多安希望争取沙特投资土耳其，以缓解眼下的经济困局。土耳其将在2023年6月举行总统与议会选举，但受冠病疫情影响，眼下土耳其经济正是一片水深火热，通胀率已飙破61%，创下20年新高，消费者物价指数（CPI）持续上扬、电费暴涨也引发不满群众上街示威。如若埃尔多安无法在年内缓和经济情况，恐将严重冲击明年选情。

早在2019年3月，埃尔多安领导的正义与发展党（AKP）便曾因里拉暴跌引发金融危机、经济萎缩、停滞性通胀，而于地方选举中失去伊斯坦堡等大城执政权。彼时埃尔多安虽在第一时间主张“选举无效”，但待至6月重选时，仍由共和人民党（CHP）推出的市长候选人拔得头筹，是为鸣响埃尔多安政权的严重警钟。

此次冠病疫情袭卷下，本就脆弱的土耳其经济再受重创，面对高失业率与高通胀，安卡拉陷入两难：若要维持经济成长数据，降低失业率，便须出台降息政策，以活络市场运作；若要控制通胀、平抑物价，便必得加息。两相权衡下，安卡拉最后选择拯救景气与失业率，期望水涨船高的经济情势，能缓冲高通胀与物价带来的民生苦痛，故于2021年9月宣布降息，结果里拉应声重挫，对美元汇率暴跌至历史新低点，许多包括苹果在内的国际公司，纷纷取消以里拉计价的售卖服务，土耳其物价自也持续飙升。

然如前所述，埃尔多安的目的是借景气回暖改善民生，带动经济成长，故其始终不愿在降息政策上有所让步，而是努力维持支撑降息的所需条件。2022年1月，土耳其便与阿联酋签署价值49亿美元（67亿新元）的货币互换协议，用以挹注土耳其因金融动荡而耗损的外汇储备，阿方也将成立价值100亿美元的基金项目，以支持对土耳其的投资计划，埃尔多安随后于2月14日出访阿联酋酋；如今其再访沙特，土耳其国内同样期待，其能循阿联酋模式，争取沙方的资金挹注。

第二，面对美国进行战略调整，逐步撤出中东，区域行为者纷纷启动战略校正，以探索后美国时代的生存之道。

在沙特的战略视野内，其自认与土耳其、伊朗共构了战略三角，只不过在美国长年奥援下，这一三角严重倾斜：伊朗受美压制，土耳其地缘野心未能施展，故沙特既能整肃海湾内部，也能同时与土伊交恶。然如今美国的存在日渐稀薄，沙特只能被迫正视现实：美国正集中精力重返亚洲，澳英美联盟（AUKUS）、四方安全对话（QUAD）的战略意义远胜塔利班再起，更高过围堵伊朗什叶新月。眼下伊朗积极布局叙利亚、伊拉克、也门，土耳其亦在利比亚、叙利亚维持军事存在，沙特若还凭过往血气之勇，对土伊左右开弓，恐怕只会腹背受敌。

在此思维下，沙特开始了地缘战略调整。首先是海湾风暴的落幕，卡塔尔已于2021年1月同沙特等国恢复外交关系，并于同年8月向沙特派驻大使；接着是缓和同土耳其的敌对关系，恰好埃尔多安也有急切的经济、选举需求，两国回暖一拍即合；第三步虽艰难，却也是沙特持续耕耘的方向，那便是恢复同伊朗的对话。

在战略三角关系中，一旦同时见罪两方，便会落入战略被动；若能与两方维持斗而不破的竞争状态，反倒能在冲突迸现时，争取成为枢纽的优势地位。沙特并非真要与伊朗、土耳其“化敌为友”，其也深知土伊两方将继续操作现有筹码，扩大地缘政治影响力，但美国的退出已成定局，沙特为己身利益考量，将在“不与土伊同时交恶”“斗争中保持对话”两大目标下，续走后美国时代的对外路线。