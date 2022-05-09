让香港社会更公平 以共同理想促团结

香港《明报》社评

第六届行政长官选举，唯一候选人李家超高票当选。香港内外面临严峻挑战，李家超提出要团结凝聚力量，以“我和我们”的团队文化，群策群力解决问题，下届政府管治风格料将有所改变，至于能否带来一个实践型政府，则要看官僚改革具体成效，李家超百日新政，在提升政府绩效及造地建屋提速提量方面有何动作，将反映当局改革力度和决心。香港再上路，改革不能和稀泥，权力架构改变了，管治能力提升了，政府能否干成事，还看当局组班用人是否知人善任；与此同时，管治者更要对香港未来变成一个什么样的城市，有更恢宏、更高层次的愿景。新政府除了应该下定决心“告别劏房”，更要致力让香港变成更公平城市。

李家超选委得票99% 争取市民支持要努力

昨天特首选举，李家超获1416名选委投票支持，只有八票不支持票，得票率高达99%，打破历届纪录。中联办形容这次选举“进一步贯彻爱国者治港原则”，“彰显新选举制度的进步和优越”。李家超当选后表示，得票数字对他是非常重要的鼓励，但更重要是市民支持。中央修改选举制度后，香港政治生态已变，这一次的选举只有李家超一名候选人，超高得票率反映爱国阵营空前团结，不过相信不少人都希望，未来特首选举，有竞争是常态，“一人模式”是特例。行政长官宪制地位之特殊，体现于双负责制，既向中央负责，也向特区市民负责。李家超虽然高票当选，但也主动提到要争取市民支持，认为“一个有诚意、做成事的政府”，最终能够得到市民认同。

疫情影响，本届特首选举，由往常的3月押后至5月。李家超由宣布参选到当选，大约只有一个月，由当选到7．1就任，也只有不足两个月时间，无论细化政纲还是组班工作，都非常急迫。以往特首组班面对不少掣肘，很多才俊之士，都因为政府“热厨房”温度太高（环境艰难），对加入有保留；另外，外界也关注政治酬庸对用人的影响。但愿在新的政治生态下，新政府能够贯彻用人唯才原则，组织起一支志同道合、强而有力的团队。

竞选期间，李家超一再重申“我和我们”概念，强调施政并非单靠特首一人，既要强化团队精神，更要凝聚社会力量，团结起来共同解决问题。下届政府的管治风格，料跟现届政府有较大分别，特首较少事事躬亲，然而说到提升治理水平，更重要的还是改革吏治，改善跨部门协作，打破官僚因循文化，高级公务员升迁，必须重视实绩表现而非论资排辈。李家超百日新政重点，包括要求房屋行动组与政府多个部门，分别就加快建屋及制订行政关键绩效指标（KPI），提交初步方案，另外也要即时跟进抗疫、复常及通关等重大问题，当局的具体表现，将直接影响公众对建立“实践型政府”的信心。

香港外部环境巨变、内部问题丛生，新形势下如何运用一国两制弹性开拓前路，乃是一大考验。李家超提出的施政理念和主张，诸如以结果为目标、团结凝聚力量、政府架构重组、精简行政运作、提升管治及执行能力等，大抵都是围绕政府做事方式，具体施政目标、方向以至更高层次的愿景，很多地方仍然留白，需要填补。李家超政纲四大纲领，提升香港竞争力方面，巩固金融中心地位等主张，主要都是中央“十四五”规划提及的框架远景，缺乏细节；土地房屋提速提量，具体指标和阶段进度时间表，同样待定。

修正港式资本主义不公 以愿景及行动凝聚人心

管治者要想干事、能干事、干成事，更要思考施政为民，所为何事。特区政府议而不决、决而不行、执行力差，从这一角度看，良政善治是改革目标，但从施政为民角度，良政善治严格而言也只是手段。让市民有更多获得感，当然是施政目标之一，但获得感既有物质生活上的层次，也有精神上的层次，政府与市民的关系，也非单纯是服务提供者与服务对象。政府要团结社会凝聚人心，需要与民众有共同的愿景、共同的理想。在内地，这个愿景和理想是民族复兴、共同富裕；在香港，这个愿景和理想，可以包括让香港社会更公平。

由土地房屋到贫富悬殊，当下香港很多社会深层次矛盾，归根究柢就是公平问题。政府应该明确以“告别劏房”为目标，不是因为中央提及，而是劏房象征了严重剥削与不公；大举增建公营房屋，解决基层居住问题，实际就是处理社会不公问题。香港一国两制，奉行资本主义，然而港式自由主义经济积累的不公，已到了不可持续地步，政府必须积极介入，这不等于香港要改走北欧福利主义道路，但至少要对严重扭曲状况加以修正。

香港社会撕裂，可分为政治层次及民生经济层次，前者涉及意识形态、对国家看法以及世界观的根本分歧，后者包括贫富悬殊、青年缺乏向上流动机会等矛盾对立。中央强调爱国者治港，要敢于向损害国家主权安全及香港繁荣稳定的言行斗争，李家超谈的团结凝聚力量，明显也是建基于这一前提。李家超早前表示，盼以施政成绩吸引近年移居外地的港人回来、乐意接纳已承担法律责任的反修例青年重投社会，被视为释出善意，但要短中期消弭意识形态对立，实亦难以强求，可是新政府至少可以在社会公平方面多下工夫，以共同理想和实际行动，凝聚人心。