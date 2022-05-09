俄乌两冤家各说各话 二战胜利日历史现实全尴尬

来源：法广

作者：肖曼

乌克兰总统泽连斯基5月8日发表二次世界大战胜利日演说。欧洲在这一天纪念纳粹德国正式向盟军投降。普京则将在5月9日发表他的胜利日演说。

泽连斯基8日表示：二战战士所捍卫的生活在2月24日俄罗斯军队入侵之后宣告结束。“邪恶回来了。以不同的模样，不同的口号，但相同的目的。”他誓言：“乌克兰和其盟国将获胜“。警告：“没有邪恶能逃避责任，它不能躲在碉堡里。”众所周知，泽伦斯基指的时纳粹领袖希特勒在二战结束前几天在碉堡内自尽。

莫斯科当局则称：2月24日入侵乌克兰是“特殊军事行动”，目的在将乌克兰去军事化、去纳粹化，并铲除西方鼓吹的反俄罗斯民族主义。乌克兰和西方盟国则表示，俄罗斯无端发动一场侵略行动。

俄罗斯侵略乌克兰已经夺走数千条人命，并导致近1000万人流离失所。俄罗斯也遭到西方严厉制裁，各界忧心俄罗斯和西方对峙将扩大。

据法新社5月8日报道，普京周日在向前苏联集团国家和乌克兰东部分离主义地区发表致辞时说：“今天，我们的士兵和他们的前辈一样，正在为把他们的祖国从纳粹的污秽中解放出来而肩并肩地战斗，我们坚信，就像1945年一样，胜利将属于我们。”

普京坚持说：“今天，我们的共同责任是防止纳粹主义的死灰复燃，因为纳粹给不同国家的人民带来了如此多的痛苦，”普京在问候中不仅多次提到士兵，而且还提到“后方”的平民，说“他们以无数的牺牲为代价粉碎了纳粹主义。”“不幸的是，今天，纳粹主义又在抬头。”

尽管普京祝愿“所有乌克兰人民有一个和平和公正的未来”，但他却对乌克兰人说：“我们的神圣职责是防止那些在莫斯科从事的‘伟大卫国战争’中被打败的人的意识形态继承人‘进行复仇’。”

法新社报道，莫斯科周一将举行阅兵式，纪念对纳粹德国的胜利。俄罗斯现在以“非军事化”和“去纳粹化”为今年2月24日对乌克兰发动的侵略战争作辩护。

据美联社报道，俄罗斯今年的庆祝表面上与往年一样，但是气氛却是非常不同，因为俄罗斯正处在入侵乌克兰的战争中，数以万计的部队在死去。许多俄罗斯人担心，普京总统将利用这个庆典机会宣布将他所称的“特别军事行动”升级为全面战争，以更广泛地征兵来支撑入侵战争。

美国之音报道：许多俄罗斯人权组织表示，他们接到的电话激增，询问有关军事动员的法律以及一旦被征召入伍他们的权利。报道引述一位历史学家的话说，俄罗斯的5月9日胜利日节日从未像这次那样令人如此焦虑。因为俄罗斯军队在乌克兰遭遇严厉抵抗而陷入困境，近几个星期只取得微小的进展。

这两天越来越多的战场信息表明：俄军在哈尔科夫以北和以东地区呈现持续溃败局面，乌军在哈尔科夫北部和东部开始收复大片领土。俄罗斯军队似乎正在伊久姆（Izyum）东南部地区整合他们北方的部队，但一直未能突破乌克兰的任何防线。

大约2000名俄罗斯士兵留在了马里乌波尔，向躲在最后一处防卫地区的亚速钢铁厂（Azovstal）地下设施中处于绝境的顽强的乌克兰战士发动攻击，但却遭遇挫败。尽管遭受俄罗斯部队的不断轰炸以及自身补给减少，乌克兰战士拒绝投降并击退了俄罗斯部队试图夺取这个结构复杂的迷宫的进攻风暴。

尽管俄罗斯的官媒一直赞扬普京在乌克兰的胜利，许多俄罗斯人被持续的官方叙事报道所迷惑，目前很难评判俄罗斯公众对入侵乌克兰的真正支持程度。但独立民意调查和社会研究非政府组织《列瓦达中心》最近所做的民调显示，82%的俄罗斯人对在乌克兰的战事表示关切，而其中的47%的人担忧战争中死去的平民和俄罗斯军人，以及战争带来的破坏和苦难。

5月9日，美国总统拜登将正式签署军事援助乌克兰的租借法案，特意给在这天检阅胜利日大阅兵的普京一个大“惊喜”。俄罗斯当然知道乌克兰军队能否获得不间断现代武器和弹药供应的话，就将决定战争的胜负，但俄罗斯加倍努力瞄准乌克兰运输和供应路线的能力并不理想。五角大楼报告说，美国向乌克兰承诺的“90门榴弹炮中的90%”，现在已经在乌克兰了。

据最新一期美国新闻周刊的计算，俄入侵乌克兰最初两周战争的直接经济损失即达到70亿美金（97亿新元），现在每天的消耗金额要达到9亿美金，这包括士兵工资，军火费用以及损失的装备费用，并不包括国际制裁带来的损失。