朱立伦指陆见缝插针为访美暖身？

来源：中评社

作者：张嘉文

台湾冠病本土疫情飙升，快筛试剂不足引发民怨。大陆国台办7日释出善意，愿在采购快筛试剂上提供协助，但引来陆委会的酸言批此行为是借机分化。中国国民党主席朱立伦8日回应说，“为什么要让人家有见缝插针的机会呢？”虽意在批评蔡政府对快筛剂不足的无能，但也将陆方善意以负面思考。

朱立伦将大陆善意做负面解读，与6月1日访美行有关？很难不被联想。面对高涨的美中对抗氛围，朱立伦显然是在向美方表态，说明国民党与他皆非倾中，这也不免让外界揣测，国民党是否也要开始走上抗中路线？

针对陆委会批评国台办愿协助洽购快筛剂的行为是趁机分化台湾，朱立伦8日反问，“为什么要让人家有见缝插针的机会呢？”，如果我们今天自己准备好，就没有这些问题，赶快让所有们民众有充足的快筛试剂能够使用，这才是关键重点。

相较之下，台湾民众党主席、台北市长柯文哲则说，“在商言商”，大陆若要卖，价格多少、品质多少，按照国际商业往来条约处理就好。柯文哲的说法较为中性。

即便朱立伦回应是在批评蔡政府无法准备足够量的快筛剂，但以“见缝插针”来形容大陆的善意，和陆委会的“借机分化”用词并无不同。由此细节也可看出朱立伦这段时间对大陆、两岸议题的冷淡或是闭口不谈，是其来有自，最大原因似乎就是他6月1日的访美行。

朱立伦从不避讳亲美，但他在去年回任主席时，一再向党员宣示会不畏惧绿营的抹红、戴帽子，会去做对的事情来发展两岸关系。不过到目前为止，朱立伦的两岸作为是雷声大雨点小，对照他上任后将设立驻美代表处，和将6月初访美行视为重中之标，外界都看得出差别。

朱立伦期盼经由访美行壮大国民党、垫高他自己，这就不难理解为何他对对陆方的善意行为没有好话了。