所罗门猪羊变色 蔡政府厥功甚伟

来源：联合新闻网

作者：黄瑞明

北京与所罗门政府上月签订双边安全合作框架协议，引发澳、美等国的严重关切。多数台湾人的反应自然是：战狼本性，不意外！没人会想到：两国打得如此火热，送作堆的王婆正是民进党政府。

所罗门群岛本来是台湾的邦交国，马英九力倡外交休兵，北京不再挖角。否认九二共识的蔡英文上台后，局势丕变，所罗门在2019年投怀别抱。这是外交挫败，蔡政府却一贯地把责任推给北京打压，游锡堃更重申巴拿马断交时的预言：“当中华民国邦交国少之又少之时，台湾的邦交国就会出现。”

无可救药的乐观主义者当然不会料到断交会在南太平洋引发地缘政治海啸。独派人士喜欢自诩台湾位居西太平洋的第一岛链中心，深信美利坚会为台湾而战。我们必须了解：别国也可能有第一岛链。只要翻阅地图，就可以看到所罗门群岛正属澳洲的第一岛链。其中最大的叫瓜达康纳尔（首都所在），哪个敌对国家控制了它，澳洲就要寝食难安。

将近80年前，瓜达康纳尔是世界的焦点。中途岛海战惨输之后，日本海军依旧强大。当时的美国情报显示他们正在瓜岛兴建机场，目的在切断美国与澳洲之间的联系，罗斯福于是批准攻击计划。

从1942年8月打到次年2月，美国付出惨痛代价，包括丧失两艘航母，最终逼迫东京下令狼狈撤退；这是太平洋战争的转折点。假使胜负易位，结果会是澳洲被孤立，日军占领随之而来，今天的世界又是另一番局面了。

瓜岛新情势让澳洲人联想起历史往事。自从放弃白澳政策后，堪培拉就致力于把自己定位在亚洲，迅速发展的中国自然成了密切交往对象。一则以喜：从矿产外销到陆生就学，澳洲都财源滚进。一则以忧：这个不断壮大的强权却也让它忐忑不安。2010年的维基解密就曾经揭露澳洲总理陆克文在前一年面告美国希拉莉国务卿：“如果中国无法被融入国际社会，就动武修理！”有对手若此，“战狼”会未雨绸缪应该也不为过。

北京与所罗门暗通款曲应该是建交之后就紧锣密鼓进行。澳英美三国会在去年九月宣布成立安全联盟（ＡＵＫＵＳ），源头一定也在瓜达康纳尔。华盛顿与伦敦承诺协助澳洲建造核动力潜舰，早已取得订单的法国被辱受害，操盘手拜登才刚因仓皇撤退阿富汗而灰头土脸，这下更坐实老年昏聩的质疑。“失之东隅，收之桑榆”。民进党抵死否认九二共识，对北京来说，外交前景却从此海阔天空：收揽台湾的穷朋友们，顺便扩大一带一路的据点。从所罗门案看来，甚至还能让台湾的无邦交“盟友”们魂不守舍，可见桑榆渊广莫测。

南太平洋猪羊变色，长年打混的山姆叔叔自然难辞其咎（驻所大使馆关闭近三十年）。然而，没有民进党政府这只闯进瓷器店的公牛，所罗门也没机会琵琶别抱。美方如今放话不排除军事行动（真的动武了，拜登跟普京不就是同类？），显见情急之至。澳洲反对党则指控执政党的无能酿成 “二战以来最大外交政策失误”，同时顺势把所案上纲为大选议题。这场肥皂剧才刚开始，结局难料。当澳洲人屏息以观时，请不要忘了感谢那个远在北半球的猪队友！

作者是静宜大学法律学系教授