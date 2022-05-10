小马可斯成功洗底 帮家族重掌政权

来源：星岛日报

星岛日报社论

36年前，菲律宾人透过人民力量推翻独裁者马可斯，但36年后的昨天，却在大选中用选票将这位已故独裁者的儿子小马可斯送回马拉坎南宫，让马可斯家族重掌政权，十年河东十年河西，教人不胜欷歔。这次选举结果不但是选民对民主派管治无方作出无声控诉，更牵动中美外交角力，可能让美国印太战略再遇新挫折。

这次大选被视为亲中的政治世家与亲美粉红改革派之争，小马可斯伙拍女副总统萨拉.杜特尔特分属两大政治世家，而现任副总统罗布雷多，虽是华裔前内政部长林炳智遗孀，亦有个中文名字叫林丽妮，但政治取向属于亲美改革派，主张打击贪污腐败的政治生态，关注农村发展和医保，并支持同性恋婚姻。逾6500万合资格选民昨天投票就未来路线作出抉择，当投票在晚上七时结束后，初步非官方点票结果显示，小马可斯大幅领先对手。

用社媒力量重塑亡父形象

曾以人民力量推翻独裁统治而自豪的菲律宾人，这次投票让独裁者之子登上权力巅峰，让不少西方人质疑是民主倒退。民主派过去36年一直宣称会带领国家走向更好未来，但民众却发现生活大不如前，物价上涨，失业率达百分六点四，贫穷率约两成四。反观马可斯家族自1991年重回家乡北伊罗戈省，不断资助贫民医院，并利用影响力要求当地名门望族捐款济贫，让穷人刮目相看，逐渐重建家族声望，为卷土重来打好基础。

此外，小马可斯擅长使用社交媒体，准确掌握时代脉络，利用国民倚赖网络讯息，不会核查资料，加上逾半选民太年轻，对马可斯独裁政权没太深印象，透过有系统地发放视频造势，重塑亡父马可斯形象和政绩，淡化其暴虐一面，让不少年轻选民深信马可斯时代是菲律宾的黄金时期。

小马可斯更与即将卸任的总统杜特尔特结盟，伙拍其女儿萨拉参选，被视为南北两大政治家族的强强联合，让选民觉得这个政二代组合有助改善民生，带领国家重返经济高速增长时代，吸引大批死忠支持。

然而，小马可斯上台，并不等于威权政治必然回归，因为其政治威信不及亡父，对军队及整个政府官僚系统没有绝对控制权；加上他是靠与杜特尔特家族结盟，才能争取大多数中下阶层支持，把对手罗布雷多大幅抛离。因此，他上台后需要作政治酬庸，向各派支持者作出妥协和回报，一旦他刻意要集权一身，自然会损害盟友利益，尤其萨拉有意在六年后问鼎总统宝座，更不会容忍他推行威权统治，势必会联合其他盟友进行反扑，让他不敢轻举妄动。

延亲华路线挫美印太战略

在外交上，相信他会致力维持平衡外交，与美国保持对话，但不会在中美博弈中选边站。一来，美国曾多次背叛马可斯家族，是个非常不可靠的盟友；二来，前总统阿奎诺三世在南中国海主权争议问题上甘当美国棋子，令菲中关系一度交恶，最后是靠杜特尔特采取搁置争议，双边关系才好转，而小马可斯早前在访问中表明，承受不起犯错、误判的后果，强调杜特尔特外交是菲国唯一选择，因中国是菲律宾最重要贸易伙伴，与华关系良好有助菲国经济发展，所以延续杜特尔特亲华路线，才符合菲国利益。

美国锐意推动印太战略遏华，早前所罗门群岛与中国缔结安全协议，让美国失去南太平洋一处战略据点，现在小马可斯上台，菲美关系更不被看好，令美国更忧虑印太战略的布局可能再受挫。

菲律宾选民给小马可斯一个机会，其实是给哪些沉醉于昔日人民力量革命光辉的政客一记当头棒喝，民主自由并非一切，关键是经济，能改善经济民生才是好政府。