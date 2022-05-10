香港换特首添变数 政经前景不明

来源：明报

作者：刘进图

香港新一届特首产生了，警队出身的李家超成为行政长官，外界预期他会加强在国家安全方面的工作，分析者指北京的“底线思维”（指国际局势可能恶化，施政选项要考虑出现最差情况），催生了以武官当特首这个另类安排。假如是这样的话，未来五年香港政经局面将充满变数，营商前景很不明朗。

香港特首从来都是小圈子选举产生，基本上是由北京领导人拍板，选举只是形式。中央过去考虑的因素，比较着重商界“大孖沙”看法，因特首要保持香港繁荣，商界的支持显得重要；也会考虑特首形象、经验和能力，因要维持特区政府有效管治，让香港市民和国际社会都有信心，同时要顾及特首的政治忠诚度、获中央信任的程度。管治经验和中央信任，主要是透过长期培养达成，所以特首人选一般都是内部擢升，由担当过财政司长、政务司长的人选出任。

表面看来，李家超参选特首前是政务司长，符合上述规律，但实际上不是这样，因为他当政务司长的时间不足一年，之前长期做保安工作，从未涉足过保安以外的经济及民生领域。

中央过去栽培唐英年参选特首，会让他出任工商局长、财政司长、政务司长；或者在原有官员班子中，提拔有广泛政务经验的曾荫权、林郑月娥。相比之下，李家超并没有得到刻意、长期栽培去当特首。若与董建华、梁振英相比，李家超也欠缺对商界的了解和人脉关系。中央拣他当特首，颇有临危授命、国安诉求压倒一切的意味。

特首人选欠栽培历练的三方面影响

特首人选没有得到长期培养和历练，影响有几方面。首先，人选没有经过长期栽培和艰苦历练，驾驭大局的能力就大有疑问。近日李家超的参选安排，从造势大会口号到记者会对答，屡屡产生笑话，令人想起董建华初当特首时，或唐英年刚加入政府时，也是错漏百出，暴露了当事人在政治判断和公开应对上的稚嫩。

李家超如今的表现，比董、唐还不如，恐怕要一再碰壁，“交学费”一段长时间，才能适应特首这岗位。之所以有这样的问题，部分是由于他本人先天不足，但中央揠苗助长，勉强推他上位，才是问题根源所在。

其次，特首人选欠缺栽培历练，当面对复杂多变的内外政治形势，难以自行判断、形成恰当对策，就必须倚赖“教车师傅”，而就目前政治格局而言，能对他耳提面命的只有中央权威官员，不可能是特区政府一贯的智囊人员，如行会议员、政党领袖或资深文官。这就决定了来届政府管治模式，需事事求问中央意旨，紧跟中央大员指挥棒，然后按纪律部队成员一贯作风，不问因由、果断有力地执行中央指示。香港的管治局面将趋向中央直接指挥决策，特区政府人员仅负责落实执行，情况会近似上海近日抗疫决策那样，由中央大员直接指挥，当地干部只可执行不得质疑；至于决策是否符合当地实际情况，往往并非决策者首要考虑。

政经权力 面临洗牌

其三，特首人选欠缺栽培历练，意味商界没有很多机会搭桥铺路，建立起影响特首决策的利益格局和人脉关系。这从削弱本地政商勾结的角度看可能是好事，但也意味着来届特区政府可以制订一些影响营商环境的决策，令本地商界无法预料或难以左右。这些决策若是有利大陆企业进军香港，在战略领域瓜分甚至取代原来的外资或港资企业，达至经济利益洗牌、营商格局推倒重塑，将不会有任何政治阻力。单就这一点而言，李家超可能是历届特首中最有效的中央代理人，他的包袱最小，什么自由市场经济、积极不干预传统、大市场小政府理念等，他可以一概不理会。

综合以上三点，未来五年香港政经格局将会充满变数，管治模式和营商环境都可能出现巨大变化。这个不明朗的局面，将会持续至政治及经济权力完成洗牌为止。

作者是资深传媒人