改变台海现状——意图与意图的较量

来源：中时电子报

作者：乌凌翔

其实谁都知道台海的现状从两岸分治以来一直在改变，所以当人们说“维持台海现状”时，意思是指维持两岸和平。这种和平是冷战时美、苏核武对峙下全球“僵持和平”的一部分。

就意图来说，不论血洗解放或和平统一，中国大陆一直都想完成“民族大业”；台湾呢，早期老蒋主导的“反攻大陆”时期，意图也是统一，甚至李登辉起初都成立了国统会与规划《国统纲领》，只是阿扁、小马到小英，民意显示倾向独立的比例渐渐增加，但也没展现要马上付诸实现的强烈意图。

其实意图再强也没用，狗也常吠火车，不是吗？能力才关键。除了台湾与中国大陆之外，维持台海和平的参与者，还有美国，它的意图才最重要，因为它的能力最强。

拟人化的国家意图看不见，也摸不着，何况还会改变，美国总统－即使不是胡乱说话的特朗普－公开说了什么，我们也不能轻易相信，所以，我们只能观察其国家作为来推测其意图是否改变了。

我们观察到什么了？直接说：美国的意图已有所改变了，从维持台海现状不变，似乎渐渐变成容许一场区域性的冲突发生。

危言耸听吗？证据何在？

李登辉1999年卸任前提出“两国论”，美国克林顿总统以“一个中国原则”强力降温；阿扁执政8年提出过“一边一国”论以及一些推动法理台独的“擦边球”行动，传闻美国小布希总统斥责阿扁是麻烦制造者（Trouble maker）；阿扁的“余波”荡漾到2008与2012年台湾大选，美国都不支持民进党，而支持提出“一中各表”的小马哥，这些都是期望两岸维持现状的态度。

2016年，曾经不被美国信任的小英之竞选主要政见就是维持两岸关系的现状，也顺利当选；当然，这是胜选的唯一因素。

然而，2017年1月，特朗普成为新任美国总统，2018年3月公布针对中国的《301报告》，被视为对中国的贸易战宣战书。同年10月，副总统彭斯在哈德逊智库发表对中政策演说，不论是否可以视为对中国新冷战的檄文，都可以视为美国对中国的总体态度改变了。

接着一直到民主党拜登上任，与之后，美国对台态度也一直在改变，证据是：友台法案，一项接一项立法；对台军售，开始出现攻击性武器，台湾没军购预算了，还愿意提供贷款让台湾先买再说；来台访问的政治人物，位阶逐步升高，还搭军机来，前一阵子连美国总统第三顺位的众议院议长佩洛西都差点驾临宝岛。这些都是挑战北京红线的作为，斥之为“挑衅”，但能反击的手段不多，只能战略克制，原因无它，北京还力有未逮－没把握在与美国正面冲突后取胜。

俄乌战事今年2月24日爆发后，各种与台海情势类比的言论大举出笼，美国政府对于台海维持现状的意图是否改变，还不能确定，但是民间学者建议“促成”台湾成为代理人跟大陆打一场有限区域战争，以消耗中国国力的建议早已在俄乌战争前就出现了。其中有一本书──《拒止战略》 （The Strategy of Denial）──作者Elbridge Colby是美国防部前副助理部长，他呼吁要协防台湾，但是建议先诱使解放军攻台，好让美国取得联合各国制裁中国的借口。

精研赛局理论、2006年底也曾访台对两岸提出建议的美国政经学者Thomas Shelling曾说：“最成功的战争不是一场彻底毁灭对手的战争，而可能是一场从未发生过的战争”。身在台湾的我们，当然希望台海就算发生战争，也是Shelling口中“最成功的那种”，因为战场会在台湾本岛，即使打胜仗，成本必然不低。

小英总统一定也了解人民的期望吧？因为她去年双十节的演讲中还强调“维持现状就是我们的主张，我们也会全力阻止现状被片面改变”。

然而，美好的意图，总是需要足够的能力才能达成，万一美国真的产生“片面改变”台海现状的意图，台湾有能力阻止吗？

作者为资深媒体人