北约东扩？美国印太战略下的合纵连横

来源：《联合报》

作者：汤绍成

在冷战期间，西方世界为对抗苏联，以美国为首的北约成立于1949年。随即1955年苏联也建立华沙公约，双方又都拥有核子武器，形成两个集体联防与相互对峙的军事架构，使得东西欧国家在此恐怖平衡下和平共存，直至1991年苏联解体与华约解散。

之后，由于东欧剧变，区域危机爆发，北约多次以武力应对。比如1994年，美国挟着北约盟国，强力介入波士尼亚战争，1999年3月至6月期间，北约非法使用集束炸弹轰炸前南斯拉夫，造成500名平民死亡以及中国驻南斯拉夫大使馆也被袭击。自1990年代以来，北约还攻打了伊拉克与阿富汗，2011年北约还空袭利比亚，均造成重大伤亡。

2008年4月，在布加勒斯特峰会上，北约同意格鲁吉亚和乌克兰加入，导致同年八月俄罗斯进攻格鲁吉亚。之后，北约不断拉拢乌克兰，以至于2014年俄国夺取了克里米亚，而当前俄国攻乌的动因，乃与当时俄国攻乔的背景如出一辙，北约也确实难辞其咎。

如今，芬兰和瑞典可能在6月份加入北约，已引发莫斯科强烈反弹，甚至还以核武相要胁。北约还因北京不愿谴责俄国攻乌而加以软硬兼施，同时还有意向东亚扩张，且韩国与日本均应邀参加4月份北约的外长会议，已被视为其在亚洲扩张的跳板，因为两国都是美国的盟邦。

在美国的印太战略方面，日本配合度甚高，一直发挥着关键作用，其中尤以Quad四边机制最为明显。日前德国总理舒兹访日，已发出远中亲日的讯号，再加上日本首相岸田文雄访英，其中中国大陆与台海都是重要的议题。而韩国新总统尹锡悦于5月10日上任后，也有意以其亲美的态度而更接近北约，还有拜登总统也计划于5月底先访韩再访日，并在日本召开Quad会议，拉拢意味浓厚，而北约也将在6月中旬的峰会中，将中国定位为对其系统性的挑战。

在东南亚方面，经历了长期的越战(1961-1975)之后，亚细安(ASEAN)地区发展出了一种非常谨慎和务实的地缘政治文化，相对于北约在冷战结束后的诸多战争行动，东亚地区却都相对和平。因此，不少亚细安国家忧虑，若北约将其触角从大西洋扩展到太平洋时，是否会连带输入灾难？

在3月底，由于一些亚细安国家不愿在俄乌战争中选边，使得美国紧急取消原订与亚细安的峰会之后，大陆外长王毅随即邀约印尼、泰国、菲律宾、缅甸四国外长访中，这些国家均是亚细安重要成员，也是北京“一带一路”重要伙伴，同时中国又都是这些国家最大的贸易伙伴。当然美方也并未放弃拢络，拜登总统将在5月中旬与亚细安举行峰会，其中只有缅甸未受邀。与此同时，俄罗斯也将与越南举行联合军演，可见美中俄三国在东南亚的激烈博弈。

综合观之，韩国与日本都属东北亚国家，都与中国的关系密切同时也受到朝鲜威胁，因而两个新政府配合美国及北约的意愿较高，但在东南亚地区，情况可能未如美方预期。其中越南因与中国在南中国海的争议较大，比较希望联美制中之外，也不愿在美中之间选边。其余如泰国与缅甸都是军政府执政，比较亲中，印尼与马来西亚是穆斯林国家，也难亲美。已笃定当选菲律宾正副总统的小马可斯与杜特尔特之女莎拉，也都有倾中意向。

因而可知，当前一些东南亚国家望北约而生畏，此一联防机制要在东亚地区真正发挥作用，还有相当长的路要走。