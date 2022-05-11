该在的都在 美对台架构未变

来源：《联合报》

作者：黄奎博

美国国务院本月初修改美台关系介绍的网页，移除“认知到中国有关只有一个中国、台湾是中国的一部分的立场”、“美国不支持台独”，新增“美国长久以来基于台湾关系法、美中三公报和六项保证的一个中国政策”等用语。这引起台湾方面热议，更有论者认为台美关系将再突破。

美国过去对“一中政策”或对台湾的立场论述，是援引三个具政治约束力的美中政府公报，加上一个具国内法律约束力的台湾关系法，另从特朗普时期开始，再加上由雷根口头承诺而来的对台六项保证，且美方排序逐渐将台湾关系法放最前面，再来才是三公报与六项保证。

这次美国国务院美台关系网页修订，充其量只在“一中政策”架构下调整或补充叙述。美国在当前或想凸显某些内容，不想强调或刻意不提另些内容，但它“一中政策”整体架构未改，美国“抗中”并非无限上纲，非正式关系的“友台”则仍有其限度。

另有些观察家认为，美国国务院网页拿掉“不支持台湾独立”的陈述，有其政策深意。

拜登政府在前述议题的立场表达，既高层且较明确的包括2021年7月，白宫印太事务协调总监坎贝尔公开指出，美国支持台湾尊严及坚实的美台非官方关系、不支持台湾独立。拜登则在同年11月与中国国家主席习近平视讯对话后表示，美国不鼓励台独，还说鼓励台湾“完全照着台湾关系法的要求做”；合理的引申是希望台湾在非正式关系架构下继续与美国发展强韧的互动，不要去想台独事情。

即使美国国务院下架“不支持台独”的网页说明，官方尚未表示不再称“不支持台独”，遑论现阶段台湾独立恐将引起两岸开战，不符美国在印太地区和平繁荣的利益。

而且，美国“一中政策”的各项文件均无台独空间。反而作为美国“一中政策”基础之一的1972年上海公报，提及美国认知到台海两岸所有的中国人均认为只有一个中国，台湾是中国的一部分；美国政府对此立场不提异议，且重申它对由中国人自己和平解决台湾问题的关心，这正与美国不支持或不鼓励台独的立场相符。

若把美国国务院当成百货公司，各类双边与多边涉外业务部门就是它的直营专柜，包括东亚暨太平洋事务局这个处理台海两岸事务的专柜，这样理解起来会简单些。

这个专柜的两岸事务产品陈列，是根据公司的营业方向与策略（亦即外交大战略）而定，在“一中政策”架构下，前一档主推的是“认知到……只有一个中国、台湾是中国的一部分的立场”、“美国不支持台独”等产品，这一档则主推“台湾在……等领域，是美国的重要伙伴”、“鼓励以符合台湾人民意愿和最佳利益的方式和平解决两岸分歧”，同时，其他相关产品仍在架上，并非停售了。切莫只看到专柜本档文宣主打商品，就忘了其他产品还在销售线上。

至于专柜下一档主推的，当然要看百货公司视情况而定的方向与策略才知道了。