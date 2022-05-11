菲律宾总统大选，小马科斯何以高票当选

来源：《新京报》

作者： 杨静林

据新华社消息，菲律宾媒体5月10日公布的初步统计结果显示，菲律宾联邦党候选人费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（小马科斯）赢得9日举行的总统选举。正式选举结果有待菲律宾选举委员会确认。

小马科斯是菲律宾前总统费迪南德·马科斯之子、前参议员。初步统计结果显示，在已完成计票的92%选票中，小马科斯的得票率为56.59%，以绝对多数赢得总统选举。其当选选票远超竞选对手及2016年杜特尔特总统的选票。

对于菲律宾此次大选结果，中国外交部发言人赵立坚在10日的例行记者会上表示，中方祝贺菲律宾顺利举行大选，也祝贺得票领先的候选人。中方希望并相信菲律宾国内各政治力量将继续团结协作，共同致力于国家复苏和发展。

值得注意的是，小马科斯竞选搭档、菲律宾现总统杜特尔特长女、达沃市长莎拉·杜特尔特-卡皮奥的得票率为57.04%，以绝对多数赢得副总统选举。

为何小马科斯会高票当选？

菲律宾自独立以来，其北部便是马科斯家族集团的基本盘，而南部则由杜特尔特家族的基本盘。也因此，2022年总统大选的结果，其实是菲律宾南北家族结盟竞选的结果。

杜特尔特家族的支持，是小马科斯当选的重要助力。那么，杜特尔特家族为何会支持小马科斯呢？原因在于，杜特尔特希望他的继任者能继续推行反腐、禁毒、经济发展的政策。

南北家族政治集团的联盟为小马科斯当选赢得根本性的保障，以莎拉·杜特尔特-卡皮奥为副总统的选择，则会为其接下来执政实行各项政策提供了很大的便利。

与此同时，小马科斯本人也有着丰富的从政经验和能力，因此能在竞选中赢得大量的民意支持。

小马科斯从老家北伊罗戈省开始从政，先后担任该省省长，参选菲律宾众议员和参议员，还参加过2016年的副总统竞选，以很小的差距落败。虽然小马科斯在2016年副总统选举中落败，但是，其多年来浸润在菲律宾政界，积累了丰富的政治经验和政治选举能力。

因此，在此次总统竞选中，小马科斯仔细地了解了选民的需求，并以发展菲律宾经济和维护国家利益、反贪腐为选举竞争口号，迎合了疫情后菲律宾民众要求经济复苏、改善民生、持续性开展政治改革的心声，获得广大中下层选民的支持。

比起竞争对手林丽妮竞选提出“促进菲律宾人的正义、权利和尊严”等空洞的政治口号，小马科斯的从政经验、竞选口号及个人能力更能赢得选民的支持。

而他也改变了此前西方媒体对其父执政菲律宾时期的批评语境，通过在国内宣扬其父马科斯执政时对菲律宾的贡献和政治遗产为其选举加分。

当然，小马科斯成功当选也离不开其竞选团队有效的宣传和拉票。竞选集团充分利用现代社交网络媒体的有效宣传，赢得选民主体的年轻人的支持。竞选团队的社会动员、广告宣传、正面形象塑造等全方位造势，赢得选民的广泛支持。

另外，其团队在竞选中稳打稳扎，以稳固其家族势力的北部选票支持，集中力量攻取大马尼拉地区的选票。在南吕宋、棉兰老岛竞选没有优势的情况下，力攻大马尼拉地区选民的支持，最终得以高票当选。

本届菲律宾总统大选已尘埃落定，不过，未来如何引导各方凝聚共识、弥合分歧，在遏制疫情的同时有效提振经济、创造就业岗位，对小马科斯领导的新一届菲律宾政府而言还将是不小的考验。