中美外交暗战 韩国变抢手货

来源：《星岛日报》社论

韩国总统尹锡悦昨天宣誓就职，其外交政策取向将牵动东北亚以至整个亚洲局势，顿成中美争相拉拢对象，新一轮外交暗战亦随之展开。本来鹬蚌相争，渔翁得利，但假如尹锡悦受制于种种现实环境，在中美角力加剧下选边站，随时得罪一方，遏华代价高昂，更可能触怒朝鲜，相信他会在中美之间寻求平衡，续取得美国的安全保障，亦保持与华经济合作关系。

中国国家副主席王岐山以元首特使身分出席尹锡悦就职礼，属超高规格安排。过往中方只会派副总理级官员出席，但今次却由正国级官员出马，对韩国的重视不言而喻，借此传递要强化双边关系的讯息。至于美国代表团是由没官职的副总统贺锦丽夫婿任德龙率领，规格比不上中国，但真正重头戏是总统拜登下周五亲自访韩，无疑是用实际行动来提升尹锡悦这位“政治素人”的地位，因这是拜登上台后首次出访亚洲，而首站是先飞首尔再飞东京，也是历来美国总统最快接见韩国新总统的一次，凸显韩国的重要性。

尹锡悦须衡量遏华代价

拜登高捧尹锡悦，目的是想将韩国收编成印太战略的一颗棋子，来遏制中国。他下周之行，相信是要在近月朝鲜频频试射导弹的挑衅下，商讨加大美韩联合军演的频率和规模，甚至推动落实美日韩三边军事同盟，为韩国提供更强而有力安全保障，并争取韩国参与美日澳印的“四方安全对话”机制，再配合美国明天与亚细安举行峰会，试图游说亚细安也参与印太战略，应对中国崛起。

尽管拜登试图将立场亲美的尹锡悦拉拢过来，但要尹全面倒向美国遏华却有一定难度。首先，中国是韩国最大贸易伙伴，对韩经济非常重要。韩中去年贸易额高达3600亿美元（5007亿新元），占韩国整体贸易额逾两成八，比韩美和韩日贸易额总和还要多，而中韩互相投资达到1000亿美元，韩国一些重要原材料来自中国，而中国更是韩流的最大消费市场，倘若他为了讨好拜登而加入围堵中国，将严重损害韩国经济利益，无疑拿起石头砸己脚，只会引起韩企和民众不满。

尹锡悦在大选中以些微多数票险胜，社会严重撕裂，而他只控制总统府，国会仍由反对党把持，大多数议员都支持与华维持友好合作关系，一旦他贸然倒行逆施，势必遭到在野党派和民众反弹，将要付出沉重政治代价。这解释他在公布施政大纲时，没有将追加部署萨德导弹列进去，并强调有必要与中国发展合作关系，在互相尊重的基础上推进双边关系。

至于美国致力推动美日韩三边军事同盟，应对中朝威胁，纯属一厢情愿，完全忽视日韩历史宿怨，难以促成双方衷诚合作的现实。过往亲美保守派总统如李明博和朴槿惠上台后，都曾试图大力推进，结果均落得滑铁卢，更遑论尹锡悦现时陷入“朝小野大”困局，更难推联美日遏华政策。

务实应对免成三国磨心

尹锡悦在竞选时对朝鲜态度强硬，但昨天在就职演说时却放软身段，强调将为和平解决朝鲜核问题打开对话之门，若朝鲜实现无核化，愿意帮助平壤改善经济，因他明白到一面倒亲美和对朝鲜愈强硬，只会令对方作出更挑衅行动，使朝鲜半岛更不稳定，影响投资者信心，拖慢经济复苏步伐。

尹锡悦自知国内外形势复杂，须务实应对，即使有意奉行亲美外交，也无法忽视中国和朝鲜的存在，须在中美朝之间取得平衡，步步为营，若贸然打破这个脆弱均势，首当其冲受害的只会是韩国。