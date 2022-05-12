美战术清晰 战略仍模糊

来源：《联合报》

作者：张光球

美国国务院网页修改美台关系说明，删除“台湾是中国的一部分”、“不支持台独”等字眼，使得多年来有名无实的“一中政策”模糊化，被质疑美国的两岸政策是否改变。然而，两岸对美国此举的反应，却是相对平淡，中国大陆仅谴责美国勿玩火自焚，台湾外交部则强调美对台政策不变。巧合的是，美军协训台湾伞兵画面也曝光，这无疑是挑战北京底线，增强独派人士的信念，其套路令人不解。

美国此举可说是战术清晰，战略模糊。战术上以经贸、外交、两岸及军事，全方位进逼大陆，游走战争边缘；战略上将“一中政策”模糊化，没把话说死，保留未来解释台湾定位的空间，因为台湾关系法、三公报和六项保证的解释权在美国。美方长程目标是要压制中国大陆的挑战，让北京知道手中握有台湾牌，近期的触发是受到俄乌战争影响，提醒中共战争的代价。无论如何，美国的转变绝非偶然。

拜登政府上任以来，多次表示反对片面改变台海现状，亦即，不支持台独，也不坐视武力犯台，如今虽未直言支持台独，但直接删除不支持台独用词，颇具叫阵态势。俄乌开战后，美国希望中国能出面调停的同时，也警告北京勿援助俄国，否则会将其列入制裁名单，以防大陆蠢动。

战事延宕，美国认为俄国陷入困战，并从反制俄军武器等战场实务，获得如何与对立强权作战经验，此时如能将中国大陆拖下水，就算无法收一石二鸟之效，也可挫挫北京锐气，所以白宫副国家安全顾问辛格4月20日在一场线上研讨会表示，解放军正透过直接和间接管道协助俄国，企图改变现有的国际秩序。于此同时，俄国飞行员在大陆受训影像流出，似乎是要坐实中俄合作，合理化进一步制裁大陆的策略。

美国内部对大陆是否会以武力犯台，有不同意见。之前，美印太司令部认为大陆会在五年内动武，但是日前美国家情报总监海恩斯在参议院作证时，不愿预测动武的时间表，仅表示七年内是关键时刻；美国防情报局局长贝里尔在同一场合却表示，北京不会试图以武力统一台湾，会先以外交等威吓手段逐步实现统一，强调美国要与台湾讨论国防预算和训练重点。两人的共同点就是，大陆对台威胁日增，所以如何反应取决于台湾政府和人民的决心。

美国对台任何政策，是根据其最大国家利益和战略考量，删除台湾与中国大陆关系是战略模糊，剔除台独用语是战术运用。俄乌战争提供美中新型态战争思维和经验，未来双方兵戎相见最有可能原因，是因两岸的冲突，战场必在两岸，不会是美国本土；如何避战、止战的智慧不在美中两国，而在台湾的总统。

