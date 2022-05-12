香港现届政府的最后50天 兑现承诺的最后50天

来源：香港01

作者：汤文诗

香港行政长官林郑月娥周二（10日）出席行政会议前表示，已与候任行政长官李家超准备交接工作，其中一项重点工作将是重组政府架构，目前已有计划把方案内容于下周提交行政会议讨论。她表示现届政府虽距离交接还余下50天，但仍有大量工作要做。立法会主席梁君彦早前与李家超会面后，亦表示会尽力确保政府顺利交接，未来一个多月的时间将处理政府架构重组的相关立法及额外拨款程序。

以目前立法会表现，它应该能毫无难度地处理本届政府余下的议程。但现届政府要尽快审议的法案又何止政府架构重组？政府与立法会一方面表示有信心在现届政府余下日子前完成重组政府架构的审议工作，另一方面不少关乎民生保障的法例审议却依然通过无期。检疫病假法例还在法案委员会审议阶段，几年前提出的防“炒黄牛”实名法案甚至仍未完成草拟。如果政府与立法会在政府架构重组一事上确实都能快速如期完成相关工作，那我们难免要责问那些关乎民生福祉的社会政策何以就被无了期拖延，任由市民陷于长时间的等待。

不忘民生无小事

目前不少民生法案都仍然是“水中月、镜中花”，没有人能说清到底什么时候才能把政策建议化成具体措施落实执行。稍微对立法会议程有点了解的市民都会知道，政府提出政策到通过落实往往有一段距离。举个例子说，财政司司长陈茂波在今年2月的财政预算案中建议设立住宅租金税项扣除措施，有关条例草案就一直拖延至本月初方正式刊宪，本周三（11日）立法会才能进行首读程序，其后仍有待走过二读、法案委员会审议、三读以及刊宪等步骤。

另一条被拖延蹉跎的法案，是今年2月由林郑月娥提出的修订《僱佣条例》，把因遵守政府检疫或隔离措施而缺勤的市民都纳入可获取法定病假及疾病津贴的范围。修订工作虽已召开法案委员会跟进，但至今仍有待立法会内务委员会和大会审议，因而对劳工染疫的保障亦将一再推迟。此等审议效率未如梁君彦所言高效，更反映出部份议员或者未能明白“民生无小事”的道理。重组政府架构固然涉及政府运作大事长远发展，受到行政立法机关高度重视，可是港府、议会既然能够承诺于本届政府任期结束前完成审议并落实执行，同样的力度为何不能放在保障民生的政策之上？

赶交的不应是“功课”而是兑现承诺

不论是政府架构重组定还是取消强积金对冲、落实检疫劳工保障和增设住宅租金税项扣除措施，都不应该被视为政府在任期临结束前或是立法会在暑假休会期前急于求成的“功课”。尤其政府架构重组方案只是林郑月娥今年年初匆匆提出，反观各项民生政策和措施本来都是经过多年深思熟虑酝酿而成，并且都是受到社会广泛肯定和符合市民的需要，它们理应早作安排一一落实。假若为了赶在政府交接前气急败坏地确保架构重组完成，便在一些民生相关事宜放慢脚步，实质就是牺牲社会整体福祉来为官员、议员办事不力“找数”，有违他们本身对市民的承诺。

况且这届政府懒惰不懒惰，本来就不能只是看这50天的工作。例如本届政府在2018年就承诺推行征收“一手楼空置税”等房屋政策措施，但这些承诺最终却被无限期搁置，目前已难言有可能在今届政府任期结束前获得通过。

政府换届在即，我们期望来届政府和立法会都可以谨记初心，时刻提醒自己是为了改善市民生活而服务香港。有没有决心兑现自己曾作出的庄严承诺，都将被市民看在眼裡，而懒惰不懒惰市民更是心中有数。