台湾疫情中的香港“既视感”

来源：香港01评论编辑室

今年以来，奥密克戎BA.2亚变种在引发了全球新一轮疫情，从年初开始在香港爆发，再扩散至大陆及其他地区。近日，台湾地区的疫情亦快速恶化。自4月初当地已出现社区感染的跡象，之后疫情快速升温，至月底每日确诊数已突破万起，最新周三（11日）所公布的最近一日确诊数更达5万7216起，可以预期确诊及死亡人数仍将会在未来继续爬升。

奥密克戎及其新亚种的传播能力极高，甚至连中国大陆这般严格的防控也防不胜防，最终仍出现地区性爆发，上海更已封城一个月有多。台湾的防疫政策怎么也不及得上大陆严格，既然大陆亦不能完全阻隔病毒于外，病毒早晚将流入台湾社区是可以预期之事。

香港疫情高峰之乱

再现台湾疫情进入社区早可预见，但似乎台湾并没有从先爆发疫情的香港和大陆汲取多少教训。尤其是台湾跟香港在防疫上有很多相似的地方，例如两地一直都采取比较严格的外防输入防疫政策；而且两地即使没有完全封城，但在疫情严重时都会推出限制措施控制疫情，令本土感染病例处于较低的水平。原则上，香港在第五波疫情中出现的各种问题本应是对台湾一个很好的教训。

不过，台湾当下的情况似乎与两个月前的香港大同小异。例如，医疗人手不足以应付急增的病人数目以致医疗系统接近崩溃。上周台大医院已表示急症室求诊人数为平常两倍，一度出现两名护士照顾百名病人的情况。而重症大量增加亦致床位短缺，甚至有传一些医院因床位不足而要病人在户外轮候的情况。医疗系统崩溃的一大原因是分流做得不好，很多初检阳性的台湾人出于恐惧涌入医院急症求诊，但当中并非全有需要入院就医。而且台湾又未有建立方舱医院这类专门分流轻症病人的设施，也变相加重了医院负担。

另一方面，台湾各地亦出现医疗物资短缺的情况，有医院传出N95口罩、防护衣等不足。另外，为了减轻医疗系统负担，台湾当局鼓励市民先自己进行快检（台称“快筛”）。然而，公费快检测试盒却又不足，引起自费测试盒现炒风，《香港01》记者向新北市药局探询，发现自费的测试盒售价竟是公费的2.5至三倍，显然当局并未有准备好足够的快测工具。

此外，台湾当局亦未有善用时间积极推广疫苗接种。自今年初开始，台湾完成两剂疫苗接种的人口比率就停滞于七成左右，而未接种者又多为老年人，这使疫情一旦爆发时，老年人口便最易成为牺牲品。

台湾这波疫情出现的问题，很大部分都在香港第五波疫情出现过。今年稍早当香港第五波疫情肆虐之时，台湾疫情仍未爆发，当时一些台湾人揶揄香港防疫出现漏洞，或庆幸台湾的防疫政策比香港好。然而，当下台湾疫情足以反映台湾并没有从香港的经验中取取教训。

冠病教训对世界的启示

冠病疫情大流行持续两年有余，它给予人们一个很有力的教训——当危机及灾难在另一地区发生时，应该及时研究其经验是否有可参考之处，而非浪费时间取笑及揶揄他人的不幸。

冠病刚开始在武汉爆发之时，西方媒体集体批评这是因为中国的制度问题，隔岸观火的姿态何其明显，但却鲜有西方国家为疫情可能全面爆发作出足够准备。同样，当外国疫情爆发严重之时，彼时又有不少香港及大陆人作壁上观，认为事不关己，但最终变种病毒仍然是破门而入。

相同的原则其实并非只可应用于疫情上。在世界高度关连的时代，正如国家主席所提出的“人类命运共同体”概念一般，不同国家地区彼此间很有多事都会互相影响，今日他人的问题和痛苦很可能他日也会降临到自己身上。因此，善治者应该努力从他人的经验和不幸中汲取教训，为自己做好准备，这才能避免或减少不幸的发生。