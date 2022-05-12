台气候变迁因应法 不应只关注碳费价格

来源：自由时报

作者：许力允

台湾立法院明天（13日）将审查《气候变迁因应法》，作为一部在脱碳时代不可或缺的基本法，理应提供整体社会更完整的依循准则，但在细读行政院送出的草案内容后，仍可发现许多不足之处。另一方面，整个社会的讨论大多也仅聚焦在碳费的征收额度，在这样的背景之下审查法案，恐怕会使这一部基本法的精神大大变调。

首先是治理层面，去年刚结束的联合国气候变化纲要公约第26届缔约方大会中，许多周边讨论都提到了一个很重要的关键字：系统转型。由于气候变迁议题所牵涉层面过于广泛，政府部会间不能再像过去一样各行其是，而是要思考系统转型的可能性，透过有效的横向沟通，才能成功面对气候议题。但回到台湾的《气候变迁因应法》，仍可以发现这部法案依然维持部会主义，这样的分工模式能否让台湾面对气候变迁带来的各项问题，恐怕得打上一个问号。

再来是公正转型，尽管《气候变迁因应法》首次将公正转型四个字明文化，但对于政府要怎么执行，目前还没有一个明确的定案。公正转型之所以重要，是因为像气候转型这种以公众利益为优先的变革，弱势者和褐色产业工作者必然是第一个受严重冲击的对象，若没有妥善的因应措施，其所造成的社会问题将会更加严重。也因为如此，在去年各国签署的《格拉斯哥气候协定》中，便要求已开发国家必须提拨气候基金来协助这些弱势者度过转型期，台湾虽然已经决定要开始向企业征收碳费并成立温室气体管理基金，但征收到的费用仍会优先用于企业转型上，甚至还提供企业优惠费率，却完全没有将公正转型纳入该基金的用途，当政府未来真的要落实公正转型时，又该从何处寻找财源？

另外一个重点，由于“排碳”这一行为在本次修法后，将不再像过去一样没有任何成本，也因此为了加速企业进行减碳工作，碳交易是或不可缺的一项工具。过去台湾订立《温室气体减量法》对不同产业设置排放总额，正是因为没有任何经济诱因，导致高碳排的企业不愿意加大减碳力度，也让后进的高碳排产业在分不到排放总额的情况下，难以成立，变相造成了部分产业的寡佔和垄断，这次修法仍未明文规定要设立碳交易市场，在这样的情况下，要如何赶上政府所订下的减碳目标？

面对脱碳时代，政府能够及时提出《气候变迁因应法》来作为整体台湾社会因应气候变迁的依循指南，值得肯定。但既然作为基本法，就应该要更深度地思考，气候转型将会对台湾带来的影响，若总是要遇到问题才来修法，那不仅浪费立法资源，也会让基本法的精神荡然无存。