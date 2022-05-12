介入台海战争 美国未雨绸缪

来源：中时新闻网

作者：陈一新

美国国务院官网5日更新“美台关系”网页文字，删除使用半世纪之久的“台湾是中国一部分”以及经常提到的“美国不支持台独”两段文字，且首次将《台湾关系法》置于美中三项“联合公报”之前，并加上“六项保证”，大幅提升美台关系。

对华府此一大动作，北京错愕不已，中国大陆外交部发言人赵立坚警告美国不要掏空“一个中国政策”，以免玩火自焚。大陆学界也认为“一个中国”遭到空前弱化。

尽管美国智库专家认为，美国对华政策是否真正出现重大调整，还要看美国国务卿布林肯确诊痊愈后的演说内容而定；但是国务院官网的文字调整，已足以显示美国对台海两岸政策已出现重大变化。

首先，《台湾关系法》的政治与法律地位逐渐有凌驾美中三项“联合公报”之势。当然，《台湾关系法》地位的提高，目前只是出现在美国国务院“美台关系”的网页之上，但已足以展现华府对北京的警告。而“六项保证”再度公开浮上台面，显示美国不仅为提供台湾不对称作战武器寻求法理基础，也为维护台湾主权的相关作为提出合情、合理、合法的依据。

其次，从《上海公报》、《建交公报》到《八一七公报》，美国都承认“台湾是中国的一部分”，但却不是无条件的。其中，最重要的一个条件就是要按照美国的“一中政策”，也就是两岸必须以和平方式解决他们之间的歧见，而不能片面改变现状。惟进入21世纪以来，中国大陆整体国力快速崛起，近年经常机舰绕台、穿越台海中线，军机进入台湾西南海域，更在外交与经济上对台湾进行打压，“片面改变现状”的能量与企图心都日益明显，让美国不得不提高警觉。

再者，俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，更让美国怀疑中国大陆可能随时进攻台湾。的确，整体国力与经济实力都远逊于中国大陆的俄罗斯总统普京可以下令对乌克兰采取“特别军事行动”，美国总统拜登自然不敢对中国大陆对台动武的决心与可能性掉以轻心。因此，就是在这样的“战略想定”之下，美国国务院官网决定针对“美台关系”网页做出重大调整。

只有删除“台湾是中国的一部分”这段文字，一旦大陆武力犯台，美国才有介入或干预的理由与资格。否则，只要北京强调“台湾是中国的一部分”，武力犯台属于中国内政问题，美国就无法找到介入或干预的理由，甚至影响到美国在台海与南海的自由航行权。

最后，拜登20日即将展开亚洲行，访问韩国与日本 ，在东北亚进一步筹组“反中”连线，甚至邀请日、韩加入“澳英美联盟”（AUKUS)。另一方面，中国则刻意放软身段，无意与美国为首国家正面交锋，但美国却有意藉亚洲行激起同仇敌忾之心，所以选在出访前两周调整国务院官网的文字。

白宫印太战略总监坎贝尔与国安会亚太资深主任罗森伯格3月间曾在印太会议与英国官员密谈，一旦美国与中国开战有关英国角色的问题。这次，为了让美国介入随时可能爆发的台海战争，避开“台湾是中国一部分”带来的法理限制，应该是美国国务院官网调整“美台关系”网页文字的最主要理由。