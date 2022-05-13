台湾被排除在IPEF之外，是美国对台没有回应

来源：中时新闻网

作者：邵宗海

美国白宫国安会于2017年就制定《印太战略框架Indo-Pacific Economic Framework》，简称为IPEF，当时美国总统特朗普在2018年2月批准。文件先前被归类为“机密”，也不对外籍人士披露。但在特朗普政府即将结束执政、并准备将政权交接给美国总统当选人拜登之前，白宫国安会突然提早了30年，于2021年1月5日解密这份文件，并于13日正式对外公布。

《印太战略框架》共计10页，列出美国在印度太平洋地区的战略优先事项。框架在对待美国印太盟友方面，特别提及台湾，并强调美国应协助台湾能够制定有效的不对称国防战略与能力，以确保安全、不受胁迫、具弹性且有能力按其意愿与中国大陆大陆往来。

其中《战略框架》对于中国大陆大陆则有七大目标，第四目标是阻止中国大陆大陆用军事力量对美国及其盟友或伙伴采取军事行动。在战略实施上，美国必须加强在印太地区的军事存在以保持美国利益及对地区的安全承诺。首先，美国应在冲突中不让中国大陆大陆在第一岛链内有持续的海空优势；其次，保卫第一岛链的国家或地区，包括台湾；第三，主导第一岛链以外的所有领域（具体作法遭涂黑）。美国同时要帮助盟友强化军事能力及军事互通性，以保持盟友在战略上的独立自由，来防范中国大陆大陆侵蚀。

而白宫则于2021年2月11日正式公布了拜登政府的“印太战略”文件，由于其中内容多处提及台湾，凸显出对台湾的重视及承诺，所以台北曾表达诚挚欢迎与感谢。而且在文件中，美国除了重申美国在台湾关系法及“六项保证”下的承诺外，也强调美国将与区域内外的伙伴合作，维持台海的和平稳定、支持台湾的自我防御能力，且将营造使台湾的未来可以依照台湾人民意志与最佳利益，并透过和平方式决定的环境等。

理论上，美方需要台湾作它在东太平洋的屏障，是毋庸置疑。但在实际推动措施上，拜登的“印太经济架构”（Indo-Pacific Economic Framework、简称IPEF）主要是想对抗中国大陆，但让积极想争取加入的台湾，却一直未获得美国回应。

一个最明显的事实，是美国国务卿布林肯2022年4月28日在联邦众议院外交委员会出席作证时，共和党籍众议员瓦格纳（Ann Wagner）曾质疑拜登政府将台湾排除在IPEF之外，然后还以“从未正式关闭参与的大门”来掩盖真正意图。另一个事实，是台湾行政院政委邓振中在同年4月18日在会见美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）时，曾要求以“正式会员”身分让台湾能参与IPEF，但戴琪坦白说出，拜登政府并不同意。

而且布林肯在同一日在众议院尚澄清说，IPEF是开放且具包容性，目前正处于启动阶段，美国还在与潜在伙伴商讨对话，将会与区域大部分国家互动，强调“没有要把任何人拒于门外，包括台湾在内”。可是迄今，美国就是没有对台湾积极并有意加入的态度，作过任何正面的回应，也确是个事实。

但作者是有实际体会：美国对台湾曾经许下很多的“承诺”，事后的确并未能予以贯彻或实践。本文是让大家了解到：“承诺”与“兑现”虽仅一线之隔，但许多民众只会记住“承诺”是什么，但很少人会去验证到底最后“兑现”了什么。

比如说：美国联邦参议院在2020年5月11日一致同意，通过支持台湾以“观察员身分加入WHA”，通过编号为S.249的法案。事实上，从2017年开始至今，美国参众议院都已经五次提过类似的法案，但台湾从蔡英文2016年上任后至今，就再也未接获世卫大会邀请。即使2020年WHA大会，台北曾高度期盼有突破机会，当时虽有友邦13国提案邀请台湾参与WHA，但声音最大的美国却没有参与提案邀请，台北外交部门解释：美国是认为不适合由他们提案。

再提BTA（台美双边贸易协定）是否签署例子：在2019年12月，已有161位美国联邦众议员联名致函美国贸易代表莱特海泽；到了2020年10月，更有高达50位美国联邦参议员也联名致函莱特海泽，吁请尽快启动台美BTA谈判。但是根据《纽约时报》2020年9月6日报道，美国贸易代表莱特海泽为保全美中首阶段贸易协议的顺利推展，就是不愿和台湾展开双边贸易协定BTA的谈判。

如果台湾一直深信美国会全力支持它参与或加入国际社会，这种毁诺、失信以及不置一词的行动，对“支持”一词来说，又是什么逻辑？