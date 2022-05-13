香港新政府必须选贤任能

来源：香港01评论编辑室

香港特区行政长官林郑月娥去年在《施政报告》提出以“能者居之”原则，改变公务员高层职位的选拔聘任机制。政府周三（12日）向立法会提交文件，指已把部份首长级职位由内部聘任（in-service appointment）改为透过公开招聘暨内部聘任（open-cum-in-service recruitment）。

新机制的目标是扩阔招聘对象范围，为政府在人事聘任时提供足够的灵活性，以及吸引人才加入政府。而目前新机制除了已在公务员学院院长一职的招聘采用之外，未来亦将包括创科局辖下的创新及科技署署长、政府资讯科技总监、副效率促进专员以及民政事务局辖下的体育专员四个将出缺的首长级职位。至于现时正出缺的政府新闻处处长一职，政府则表示考虑过职位的工作性质，认为较适合由熟知政府运作的高级公务员出任，因而不会转用选拔聘任机制。

新机制有助提升政府效率

选贤任能本来就应该是政府选拔聘任的原则，惟过去社会不时批评政府内部的赏罚制度不分明。就算一些行政部门曾被媒体或审计署揭发行政僵化或效率偏低，但由于年资决定“官运”，所有高层位置都是由内部晋升，故此一些高级公务员可能即使表现未够理想，仍然有机会更上一层楼。加上，公务员获政府正式聘用后，不论经济环境变化也每年增薪已是惯例，亦不容易因工作表现问题而受到处分或解雇，公务员团队内“做又三十六，唔做又三十六”的心态或许容易蔓延开来。

虽说目前公务员的升迁并非完全没有竞争，但新的选拔机制对提升政府管治能力始终有正面作用。这一改动将可以扭转公务员体系内必然通过内部晋升的逻辑，首长级职位不再必然由公务员出身的政务官或专业职系专享，让有心服务香港或具有政策执行力的人才都可以通过新机制加入政府。这一种亦是管理学中的“鲶鱼效应”，即透过引入强者，激发团队内部竞争，改善团队内因循守旧的文化。

再者，政府引入公开招聘暨内部聘任的选拔机制，将容许局长更弹性地选择与自己合作的首长级公务员，届时上司和下属的关系将会更是明显，特首和司局长与公务员团队不协调的机会有望减低。这种改动亦算是解决以往由内部晋升而产生“兵不知将，将不知兵”的情况，有助局长和公务员之间建立出团队默契，形成出一支理念相同的管治团队。

不能为政治酬庸方便之门

然而，新的选拔聘任机制必须是让更多有心服务香港的人才加入政府，而不是为政府开政治酬庸的方便之门。香港不少的专业人才都是在非政府机构、传媒、学界和商界等任职，他们的才能和经验应该是政府考虑的重点，甚至成为延揽对象。相反，如果政府招聘的对象范围离不开过从甚密的政党政团，新机制只用以方便建制派加入政府的话，难免会重蹈公务员内部晋升“塘水滚塘鱼”（意即鱼塘里只有塘水和塘鱼，比喻封闭的市场、小圈子等）的覆辙。

同样道理，候任特首李家超正在组班，社会上下关注他能否觅得真正的治港人才。近日政圈传出不少建制政党已磨拳擦掌，向候任特首李家超举荐人才，一些支持李家超竞选的政党或智库人物可能加官晋爵。但当中几多是真正的人才，具政策或专业界别的经验？来届政府的管治团队必须能够带来政策革新，解决社会深层次问题，这样才不负市民与中央的期待。