“温馨”提示吓坏人 港府须检视疫警标准

来源：《星岛日报》社论

香港政府在西环邨监测污水时发现病毒数值特别高，昨午决定对全邨五座进行围封强检，而在围检消息公布前，港大医学院却偷步发出内部紧急预警通告，呼吁师生不要在坚尼地城区内用膳。港大医学院在处理今次事件看来过分草率，抢闸发疫警，引起区内甚至全城对新一波疫情爆发恐慌。

港大医学院昨早通过社交媒体向师生发出紧急通告，指坚尼地城及周边地区可能出现大型感染群组，呼吁师生们本周不要在该区用膳或参与任何要除口罩的活动，而在进入医学院大楼前，须上载当日快速检测结果。消息瞬即被传媒广泛报道，全城都关注西环是否爆疫，直至下午3时半，港府宣布围检西环邨，并向港大宿舍及多幢大厦的居民派发快速检测包，才知葫芦里卖什么药。

不当披露疫情或有损专业

港大医学院偷步发疫警通告的做法，实在有检讨必要。首先，港大自前年10月与政府合作，透过抽验各区污水的病毒数值，从而缩窄爆疫的社区范围至个别大厦，让政府可对疫厦进行围检，将潜在感染者揪出来隔离。污水监测系统运作至今畅顺，港大之前从未试过在掌握第一手污水病毒数值后发出内部警告，今次这样做并不寻常。

从保护港大师生、职员健康的角度来看，这做法似无争议，让师生尽量减少进出区内食肆和公众场所，规避染疫风险，但问题是污水病毒量数据是来自与政府的合作项目，并不属于港大，而港大医学院并不是私营机构，应保持专业操守。更重要是这个议题关乎公共卫生，不但影响坚尼地城居民，甚至牵涉到全港市民，而不是港大内部问题那么简单。故此，港大在政府公布前发疫情讯息，打个比喻，犹如获知内幕消息却偷步入市般不恰当。

此外，港大医学院掌握最新污水数据，认为事态有逼切需要发内部预警通告，但究竟情况是否真的那么严重？卫生防护中心传染病处主任张竹君在简报会上没透露污水病毒量数值，只强调比疫情缓和下的病毒量相对很高。事实上，被围检的西环邨暂时只有四户共五人确诊，令人不禁质疑港大医学院通告中所说的“大型感染群组”有否夸大其词。

港府在今次事件中也有责任问题，并不是官员简单一句理解港大决定便了事，须检视港大此举是否恰当，因大家是合作伙伴，港大因手握污水监测的第一手资料，发现疫情有“烧埋身”，便向师生发警示，其他大学若发现所在地区有小规模爆发，是否也可以有样学样？港大发警示是根据什么准则，事前有否跟政府沟通？若西环邨疫情真的很严重，港府其实应像上次将伊利沙伯医院改为专收冠病病人时，向全港市民发出手机警示才对。

港大发紧急通告的手法草率，未经深思熟虑，因这并非内部通讯那么简单，有广泛转发外流的风险。若日后疫情证明严重到出现大爆发，港大内部或者可以得分，假如只属零星反弹，便有损港大医学院的威信。

被标签“疫区”商户生意大减

更重要是，港大的内部通告经传媒广泛报道后，市民可能将西环坚尼地城一带标签成“疫区”，只会尽量远离该区，更不愿在周末期间冒险光顾该区食肆，令生意大受影响，有食肆指昨天生意大减三分二，对刚有起色的食肆无疑是一次打击。

港大医学院须吸取教训，除了要科学应对疫情，在处理和发放与疫情有关的数据和资讯时，更须以公众利益为依归，而港府亦须做好监管，以免乱发紧急警示吓人事件再现。