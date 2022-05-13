稳定币比特币波动　虚币监管要跟得上

来源：香港01

作者：汤文诗

全球第四大“稳定币”的TerraUSD周三（12日）一日内市值暴跌逾七成，一度由1：1兑美元跌至1：0.26，同日稳定币Terra（Luna）亦一度跌超98%。事件引起美国金融监管机构的关注，美国财长耶伦再度强调制订稳定币监管框架的迫切性，并呼吁国会授权监管稳定币。

“稳定币”是一种加密货币，与一般常见去中心化加密货币不同的是，“稳定币”与一种或多种货币或主要商品挂勾，以确保其价值，故才有“稳定”的称呼。TerraUSD便声称与美元以1：1挂勾，不过与真实美元不同的是，它只是一种由韩国Terra公司以演算法得出的加密货币，其发行并没有美国政府以主权作担保，所谓的挂勾只是一种信用，而由于没有任何机构保证其价值，只要有资金故意沽空，其价值便会大跌。

新兴货币层出无穷

自从比特币兴起后，加密货币及各种新兴货币有如雨后春笋般出现。在这股热潮下，就有包括比特币这类去中心化的货币、也有像稳定币这种与某种货币或商品挂勾的中心化加密货币，甚至最近更兴起了能以各种形态出现、并且彼此间没有互换性的非同质化代币（NFT）。假以时日，社会上有可能会出现更多种类的所谓“货币”。

因此，需要监管的其实不单只是稳定币而已，也包括了众多的虚拟货币。这些不同形式的“货币”未必没有价值，但却可能像TerraUSD出现故意炒作或沽空，也可能成为新型骗局。系统风险存在，但由于这些虚拟货币概念新颖，现行的法律未必能有效地对其监管，存在漏洞。以稳定币为例，虽然其自称为一种“货币”，但在交易上只是一种普通商品，甚至连证券也不属于，可以绕过对金融产品的监管，其交易可能成为系统风险的一部分。

香港也应尽早推出监管

这些高风险的金融产品并不只是美国的问题，香港也应该关注其风险问题。尤其是，近年愈来愈多香港人投资在虚拟货币市场，也有很多人希望通过NFT等新兴方式创业。随着这些东西在香港愈来愈普及，政府应尽快更新法律，以确保它们有相应的监管。

不过至今为止，香港仍未有对虚币的相应金融监管。例如，香港金融管理局指出比特币并非法定货币，只是一种“虚拟商品”，其价值并无实物或发行人支持，所以并无固定价值，它亦不在金融管理局的监管范围内。已经存在多年的比特币尚且无对应的金融管理，其他新兴的虚币更难言有监管。为了正确引导虚币热潮、避免其成为金融风险，政府也应该及早推出对虚币的相应监管政策。