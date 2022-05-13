美国细致操作 台湾承担风险

来源：中时新闻网社论

美国国务院官网5日更新美台关系的“参考资料”（Fact Sheet），删除了“台湾是中国的一部分”、“美国不支持台湾独立”等文字，并定义“一个中国”政策是“以《台湾关系法》、美中三公报和六项保证为指引”。美国国务院发言人普赖斯强调，这不是“推出政策”，只是参考资料的“技术性更新”，“我们的政策没有改变”，但仍然无法平息热议，过度延伸、扭曲的解读或一厢情愿的期望纷纷跃上台面。

更新美台关系 时机敏感

在美中全方位战略竞争更趋白热化、俄罗斯入侵乌克兰的连带效应之下，台湾的安全环境更为险恶，美国的任何风吹草动都会引起强烈反应，出现美国将改变一中政策、甚至走向“一中一台”，美国不支持台独的立场松动，台湾定位论述将有所改变等论调，其中多为主观臆测，反而模糊了焦点。因此，唯有以事实为基础，在美中台三边关系架构及完整脉络下，才能梳理出真正意涵。

什么是Fact Sheet？在传播实务中Fact Sheet运用极为普遍，就是指政府部门、民间企业提供给媒体、特定对象、利益相关者的“公关背景资料”，简而言之就是参考资料，绝非政策声明或政策纲领；为了达到宣传或公关的效果，通常不超过两页的参考资料会选择性彰显正面有利的面向，降低负面因素。

因此，美国国务院不会利用参考资料揭示新政策，这也是为何普赖斯强调网页技术性更新不是推出新政策。另一方面，美国国务院确实希望新版参考资料能强调美国对台湾坚若磐石支持的正面因素，同时使在华府不受欢迎、且容易引起误解的“台湾是中国的一部分，不支持台独”等文字消失，但这不代表美国从此放弃不支持“台独”的立场，美中《建交公报》中的“美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并认知中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”等法律文字依然存在。

另外如令台湾感到鼓舞，并赋予特殊意义的“基于《台湾关系法》、美中三公报与六项保证指引的一中政策”，及“美国持续鼓励以台湾人民的意愿和最大利益为原则，和平解决两岸分歧”，虽然首度见诸于美国国务院参考资料中，但这是美国既定立场，拜登政府于2月公布的《美国印太战略报告》就作了正式、权威的政策表述，国务院网页不过是呈现这个事实。

中美竞争 红线不能跨越

美国的重大外交政策通常透过政策报告，或总统、国务卿、国家安全顾问等决策官员的政策声明传达，而拜登政府的中国政策常被批判“漫无目标”、“零乱不清”，就是因为缺乏清晰的政策文件阐释，除了《印太战略报告》外，拜登政府就任一年多来最重要的《国家战略报告》及《国防战略报告》到目前仍付之阙如，导致国务院例行性更新网页就引发高度关切，正反映了这个现象。

从美中双边关系分析，在包括“拜习会”的美中高阶官员互动过程中，中方在会后发布的谈话资料中经常主动指出，美方表达了“不支持台独”的立场，而美方发布的资料则是以“反对片面改变台海现状，维持台海和平安定”为重点，对于“不支持台独”的论点则避而不谈，但不承认、也不否认中方的说法。这次美国国务院利用更新网页内容的机会展现对中共的强硬态度，顺势消除相关内容，并不令人感到意外，但这不能改变在未来的沟通对话中，中方将持续要求美国对台独问题表态。

台湾问题对中国大陆而言是涉及领土与主权完整的核心利益，对美国则是关系在印太地区的重大利益，双方有所坚持，也各自画出了不能跨越的“红线”，或是不能碰撞的“护栏”，已成为美中“竞争共存”关系的基本条件，在目前世界秩序处于拐点的关键时刻，如美国透过国务院网页片面对中国政策做出重大修正和改变，对两国关系造成“颠覆性”影响，不但有违决策程序，背离国际现实，也不符合美国利益。

不可否认，美国国务院更新美台关系资料的时机与美国国务卿布林肯计划发表中国政策演说，及拜登即将启动印太地区外交出击有相当关联。拜登亟欲向国内及印太地区展现坚定支持台湾，有效威慑中共武力犯台的态势，但这些都属战术性、技术性的宣传操作；而台湾执政当局必须体认到，即使国务院更新网页内容，台湾依然是拜登政府制衡中共的代理人，并须承担所有风险。