朝鲜为什么现在才承认暴发疫情？

来源：彭博社

作者：Jon Herskovitz

基本没有卫生专家会相信朝鲜自2020年初以来已成功将冠病挡在国门之外。所以当金正恩周四正式证实该国出现首例冠病病例后，更多的问题是：“为什么现在才承认？”

金正恩长期以来一直鼓吹自己的防疫措施以证明自己国家的优势，宣称朝鲜取得了“光辉的成绩”。他封锁了边境，削弱了本已积弱的经济，禁止运动员出国参加夏季和冬季奥运会。为了阻止疫情蔓延，他的部队还将一名出现在朝韩海域边界的韩国政府工作人员枪杀并焚尸。

尽管朝鲜闭关锁国，但一直以来，外界都猜测冠病其实早就已经在这个国家出现。驻韩美军司令部表示，几乎可以肯定这种病毒早在2020年7月就已经扩散到了朝鲜，而且中国和俄罗斯都报告在朝鲜边境附近发生疫情。

现在，在全世界累计报告5.2亿例病例后，朝鲜终于承认病毒确实已经到达该国，现在全球只有土库曼斯坦还声称零病例。在仓促召开政治局会议后，金正恩周四下令对所有城市采取封锁措施。

朝鲜观察人士表示，金正恩之所以承认疫情，很可能是因为已经严重到瞒不住，现在更重要的一点是表现出其能够快速对疫情做出反应。他有理由担心疫情的破坏性力量：到目前为止，朝鲜经拒绝了所有外国疫苗，在这个医疗保健体系不可靠的国家，即使是症状轻微的病毒，也会让2600万人口受到冲击。

卡内基国际和平基金会的核政策项目高级研究员Ankit Panda在推特上表示，将感染问题公之于众可能说明朝鲜不再坚持“清零”主张。

如果拥有朝鲜十分之一人口的平壤发生大规模疫情，金正恩政权的一些精英阶层可能受到打击。据NK News周四报道，本周平壤封城导致商店出现恐慌性采购，公共运输系统排起长队。

不过，史汀生中心的38 North Program非居民研究员Rachel Minyoung Lee表示，金正恩仍然相信疫情可以得到控制。

曾经在美国中情局下属Open Source Enterprise工作近二十年的Lee说，“朝鲜领导层可能认为及时承认疫情是有效控制局势并让国民配合更严格防疫措施的必要方式”。

“同志，邻居和朋友”

在疫情期间，金正恩政权试图向人民展现其认真对待公共卫生问题，甚至不惜采取极端行动来证明这一点。2020年7月 ，由于担心一个从韩国投奔到朝鲜的人可能携带病毒，朝鲜封锁了边境城市开城。官方媒体报道称，朝鲜还调查了负责巡逻的军队，并承诺对负有责任的人实施“严厉惩罚”。

中国外交部发言人赵立坚周四表示，北京方面会帮助平壤抗击冠病病毒。

他在北京举行的例行记者会上表示，“作为同志、邻居和朋友，中方随时准备为朝方抗击疫情全力提供支持帮助”。

“更危险的敌人”

目前尚不清楚这种援助是否包括疫苗。朝鲜官方媒体评论说，疫苗可能无法有效对抗新的病毒变种，这可能是为了掩盖朝鲜缺乏疫苗这个事实。朝方现在宣传机制的重点是展现出金正恩全力以赴投身防疫，如果疫情蔓延，那也是错在低级官员。

朝中社周四的报道符合了这一观点。

尽管金正恩表示相信朝鲜会战胜病毒，但他说“更危险的敌人”是“不科学的恐惧，缺乏信心和意志软弱”。