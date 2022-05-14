人命交关之际 台政府大话不断徒惹民怨

来源：台湾《联合报》社论

台湾北桃三都单日确诊皆破万，新北甚至高达两万多，疫情海啸席卷全台。值此之际，蔡英文却在脸书夸称，“防疫团队成绩相当好”。此话遭网民狠酸，“自我感觉良好”；一向平实的侯友宜也开呛，“我在第一线看见人民的痛苦，绝对不是总统说的那回事”。台湾疫情一天比一天严峻，从快筛、就医到给药每一关都问题重重。在人心纷乱时刻，政府领导人还只顾著官腔官调说大话，却不解决问题，只会徒增反感。

蔡政府官员虚浮成习，每天若不说些大话，自吹自擂一番，仿佛自己的“存在感”就不够坚实。也因此，行政院长苏贞昌同一天也在院会上，对政府防疫成绩自我表彰了一番。他还说，今年以来，台湾的冠病死亡率是万分之二，比起韩国的千分之一，日本的千分之二，香港的千分之八都低，可见我们的作法是“很有效的”。这些话未免说得太快，苏贞昌莫非忘了去年五月那波Delta疫情，台湾曾以五％的死亡率惨列世界前茅？

苏贞昌拿台湾当下的死亡率和邻国相比，完全是错误的逻辑。原因是，台湾疫情自四月失控后，目前正处于往高峰爬升的状态；至于韩、日、港，则都已在三月过了疫情高峰。简言之，高峰期会因不同因素造成大量死亡；台湾尚未到那个阶段，苏贞昌便沾沾自喜，根本是搞错重点。检视近日的死亡数，呈现的是逐日攀升的曲线，11日仅有八死，次日增至17死，昨天跳升为41。在这种情况下，苏贞昌的发言除了无知与轻率，更不把人命当命看。百姓的生命，在他眼中难道只是数字？

回顾去年夏天那波疫情，即使到了高峰，每日确诊也不过五百多人。然而，当时全台却有近八百人死于确诊或死后才发现确诊，导致七月下旬死亡率一度飆破5％。这个数字，比全球的平均死亡率2.2％高出两倍多，蔡政府不记得了吗？台湾拥有良好而便利的健保体系，为何遇到冠病疫情，却无法比其他国家更能有效地挽救人民性命？其中，是否是因决策错误导致失控，是否因程序繁复而耽误救治，是否医疗配置不当导致抢救不及，在在值得检讨。但以陈时中“要怪就怪病毒”的逻辑，他反省了什么？

去年5％的死亡率，直到最近才靠着近50多万人确诊奥密克戎，拉低成0.17％，因为分母数已变得极大。在这种情况下，苏贞昌还敢自夸死亡率低，岂非掩耳盗铃？值得注意的是，随着疫情积累拖住医疗量能，近日中重症的比率有上升趋势。以12日为例，单日即有17人死亡，使重症致死率高达68％。面对这样的数字，任何官员还有心情吹嘘台湾的防疫成绩和死亡率，都是冷酷不仁的。试问，哪一个流失的生命，不是谁家的亲人？

同样令人扼腕的，是许多确诊者得不到所需药物及良好照顾。陈时中曾以染疫率15％估计，届时台湾将有300万人确诊；但政府目前准备的治疗轻症口服药物Paxlovid，竟只有27万份。换算下来，十个人之中，不到一个人能领得到药。正因为僧多粥少，医疗院所获配数量均极有限，加上给药手续繁琐，许多确诊者根本无法拿到治疗药物。最近，台湾已连续发生多起确诊者在家昏迷死亡的案例；如果对轻症患者不投药，难道要眼睁睁看着他们变成重症？

疫情风暴当前，从街头各种队伍，已可看出民众的惶恐与不安。政府再节省，也不能省药物，不能省试剂。官员该省的，是省省自己的傲慢和吹嘘，省省漫长的官僚程序。