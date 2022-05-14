上海封城效应冲击两岸经贸

来源：台湾《经济日报》社论

3月底上海为了控制突发疫情，突然宣布严格的封城措施，限制人员移动，上海附近工厂的生产立即受到明显影响。上海是中国大陆第一大港口，在商品出口与原物料进口双重受限的情况下，进一步冲击附近工厂的生产与出口。现在上海疫情逐渐受到控制，城市逐渐解封，5月上旬工厂的复工率已经达到七成，但因原物料供应不足，大部分企业的产能还是无法完全恢复。由于上海、昆山与苏州等地是台商聚集之地，上海封城已对台商和两岸经贸产生严重冲击。

先从大陆的出口来看，3月份出口仍成长14.7%，4月受到疫情、尤其是上海港口封锁的影响，出口增幅大幅下滑到只剩下3.9%。虽然5月上旬上海逐渐解封，大部分厂商的产能仍然受到限制，可以预期大陆5月的出口会比去年缩水很多。

事实上，今年第1季上海市的GDP增幅只有3.1%，不但低于全国第1季的4.8%，更比去年上海第1季的17.6%低了很多。疫情使得上海第2季的出口大幅下滑，上海的GDP增幅势必再降低，且同时拉低大陆全国GDP成长率。

上海封城不但影响出口，且因一些重要的原物料和零组件进不来，造成附近内外资工厂生产瓶颈。以汽车业为例，一些重要车用电子难以进口，加上员工无法顺利上班，上海地区汽车大厂的生产明显受阻。例如4月上海特斯拉产量只有1,512辆，即较3月少了97%。不止是上海的汽车厂生产受到影响，包括长春和武汉等汽车生产大城也受到波及，因为需要从上海进口的汽车电子零组件也多无法足量供应。

上海是大陆台商的大本营之一，尤其是电子五哥的主要工厂都设在上海及附近地区。设在上海松江的广达电子，4月笔电出口就比3月减少47%，仁宝笔电出货减少52%，电脑大厂华硕也有类似情况。

一般预期，5月解封以后，原物料供应上来，出货可以逐渐恢复，但能否全面恢复，必须要看原物料供应、港口出货速度及人员恢复移动等情况而定。

上海几家大规模台商利用所谓“环闭生产”方式因应，让员工长期居住在厂内，维持生产，但若有员工确诊，生产仍然会受到影响。有些台商工厂自行把员工宿舍分成红区、绿区与灰区，以区隔健康和确诊员工。但在多数时候，还是会因为一些原物料供应不足，导致生产或出货不顺。

另外，由于这一次上海封城管得太严，不但厂商无法顺利生产，包括台商和外商在内许多上海人民的生活都受到严重干扰，无法购买生活用品，造成生活不便，甚至生活都出现问题。

5月初上海欧盟商会问卷调查327家欧商，结果就显示近六成受访企业预计今年收入下滑，超过七成五的业者生产受到影响，九成二受访业者表示上下游供应链受到影响，八成五无法获得生产所需原物料，二成三开始考虑转投资其他国家。事实上，不只是欧商，不少日商和韩商已把家眷迁回本国，以躲避上海过于严格的管制。

上海台商的家数与生产规模都比欧日韩商要来得多，尤其是台商在两岸之间所扮演生产链的角色，关系更为紧密，我们相信上海台商不论在生活与生产上受到的影响都更有甚之。

过去几年，因美国对大陆出口产品课征重税，已经有不少台商选择转单回台湾生产，如今再受上海封城的打击，相信会有更多台商选择把部分工厂或生产移回台湾，尤其美国已选择与大陆生产脱鉤，在此大环境之下，未来台商可能会持续出走大陆，长期而言，已可预见两岸经贸关系势必受到相当可观的冲击。