“是中国的错”：对华关系成澳洲大选重要议题

来源：德国之声中文网

澳大利亚大选即将在5月21日举行。作为亚太地区重要的区域强国和美国最重要的印太盟友，澳大利亚和中国之间的双边关系成为本次大选的焦点议题之一。

特别是在中国与澳大利亚邻国所罗门群岛签订安全协议之后，如何处理和中国之间的关系就成为了媒体热议的话题。

朝野两党领袖在上周末的第二场辩论中就国家安全和对华关系上发生激辩。工党领袖阿尔巴尼斯（ Anthony Albanese ）批评执政的自由党让所罗门群岛倒向中国是战后最大的外交失败。

在辩论过程中，澳中贸易战、中国公司岚桥集团的达尔文港租约都成为互相攻击的话题。

面对阿尔巴尼斯的步步诘问，总理莫里森反唇相讥，指责工党经常站在中国一边，并质问阿尔巴尼斯，在澳中贸易战期间，澳大利亚受到中国经济欺凌是谁的责任。

“是中国的错，”阿尔巴尼斯回答道。

各大政党争夺华人社区选票

除了在电视上面向全国的公开辩论之外，朝野两党也开始积极在华人社区开展竞选造势活动。

在华人社区活动期间，对华关系超越了生活成本上升和冠病疫情等重要民生议题，成为讨论最热烈的话题。

5月6日，自由党参议员安德鲁·布拉格（Andrew Bragg）、工党影子司法部长马克·德雷福斯议员（Mark Dreyfus）以及绿党党魁亚当·班特议员（Adam Bandt）在悉尼的澳华论坛活动上向华人社区宣传本党竞选纲领。

在问答环节中，观众提出的九个问题里有五个都涉及对华经贸、政治和地缘安全问题。

除了绿党认为气候变化而非中国才是澳大利亚安全的最大挑战之外，自由党和工党的政治家再次演绎了两党党魁在别的政治集会上的一贯论调：中国是威胁，但是需要更好地处理双边关系。

布拉格议员重申了自由党的态度，即澳大利亚需要捍卫自己的价值基础上来改善和中国的关系，但是并未能够给出任何具体措施。

工党的德雷福斯议员则认为澳大利亚需要坚守在人权、新疆和香港问题上的立场，同时利用气候变化议题与中国展开合作。

华人社区如何看待澳中关系

虽然朝野两党在对华关系问题上互相攻讦，但是指责中国的基调相同，差异点在于如何继续处理双边关系以及怎样应对中国在印太地区日益增长的影响力。

在民众的认知中，如何处理澳中关系呈现出不同的景象。

澳大利亚广播公司所做的英语民调发现，58%参与调查的民众认为澳大利亚在与中国打交道时应采取更强硬的立场。在此问题上持有反对意见的受访对象只有12%。甚至超过半数的工党支持者也表示应该继续对华强硬。

当地中文商业媒体今日澳洲在网站上做的中文调查显示，澳中关系成为受访者最关注的议题，88.5%的调查参与者希望两国未来能够改善关系。

一位在悉尼经营商店的华裔商人表示，两国关系恶化造成贸易受损和商品价格上升，加上疫情的影响，会进一步损害澳大利亚的经济，因此他希望未来无论哪个政党选举获胜都能够找到和中国改善关系的途径。

但是前台湾媒体人苏拾莹认为，两国关系恶化的主因在于中国。

“国际局势目前已渐形民主自由联盟对抗专制极权阵线的情势，”她说，“澳中关系其实并不取决于澳大利亚，而是取决于中国。”

澳华论坛主席陈建青（Simon Chan）接受采访时表示，在不牺牲澳大利亚国家安全和主权的前提下，应该采用更好的外交手段来对待中国。

此外他呼吁在政治领域要小心区隔中国和澳大利亚华人的关系，避免针对本地群体的种族主义攻击。

多个媒体曾报道，随着澳中两国关系恶化，澳大利亚社会针对华裔的种族主义事件数量呈现增多的趋势。

“当澳大利亚政府批评中国时，应将中国政府与生活在这里并对澳大利亚社会做出重大贡献的澳大利亚华人区分开来，”陈建青说。

