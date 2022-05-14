美国一中政策未变，为何要更新官网？

来源：台湾中时新闻网

美国国务院官网在5月5日更新了“美台关系”的现况说明，其中移除了原先在2018年旧有版本中“不支持台独”以及“台湾是中国的一部分”等文字。由于国务院在新版文字上太凸显“美台关系”的描述，好像已超越现实上“非官方关系”，导致外界开始质疑现行的“美台关系”是否已反映了“中美关系”的可能变质。

有些专家认为，这些内容更新或有美国对台政策的一些改变。譬如，哈佛费正清中心博士后的Lev Nachman5月11日接受德国之声访问时表示，美国国务院更新的内容可被视为台美关系的正面变化，显示美国对台政策现有内容的优先次序转变，以及美国以更清晰的方式呈现对台政策。

不过对台湾民众来说，应更关注的是中国大陆的反应。对此，前外交部长程建人指出，文字有些调整不令人意外，重要的是美国仍遵循“一中政策”，并未跨越红线。政大国关中心研究员严震生也表示，新版移除“美国不支持台独”这句话，不代表支持。

可是问题还是来了，虽然中国大陆以外的人士都乐观地表达说，这不会导致北京太大的反弹。但“解题”毕竟仍须看清“题解”，即使出题老师说“没事”，也得看看当事人怎么反应。首先，是复旦大学美国研究中心副主任信强5月9日对《环球时报》表示：美国政策表述上的变化体现了华盛顿对台政策的调整，删除“不支持台独”是一次大倒退，这正在不断“掏空”美国一个中国政策的实质性内容。

其次，中国大陆外交部的反应比较保守，在5月11日的记者会上发言人没有主动批判美国国务院官网对“美台关系”的现况更新。倒是有大陆媒体在事前曾主动提到中国大陆外交部有过表示，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报，这是中美两国的重要政治共识，也是中美关系的政治基础；所谓《台湾关系法》也好，对台“六项保证”也罢，其实质是将美国的国内法凌驾于国际义务之上，是非法和无效的。

另一个问题可能会困扰所有关注中美关系未来发展的各方，就是美国国务院发言人普莱斯在官网更新之后，直至5月10日才表示：新版文字反映台美“坚若磐石”的非官方关系，仅是更新一份“参考资料”（Fact Sheet）。但政策未变，北京不应借题发挥。这里所说“政策未变”，是否属真？

如果说，美国国务院是“定期”更新与各国和地区关系的现况，而今年官网中“美台关系”新的版本修正只是更侧重美台关系现况，那“政策未变”还说得过去。但此次新内容中并未援引美中三公报内涵，加上“台湾是中国的一部分”与“美国不支持台湾独立”等字句都已删除，美方也明确定义一个中国政策是以“《台湾关系法》、美中三公报与对台六项保证”为指引。当这么重要的内容都被删除或修正，还可说是“政策未变”吗？

美联社资深记者Matthew Lee在5月10日记者会上一句追问，挑出了问题核心。他说：“只要牵涉到台湾，就算是多一个逗点都能引起中方关注，北京都会不开心。”因此他质疑，既然政策未变，为何有更新必要，且为何现在更新？

或许，5月12日在美国国务院例行简报会上，普莱斯重申美国对台政策不变，并仍致力谨守基于“《台湾关系法》、美中三公报与六项保证”的长年“一中政策”，这已说明美国对华政策应是没变。而美国白宫印太事务协调官坎贝尔更在前一日出席美国和平研究所（USIP）一场研讨会上强烈回应说：“我们的政策没有改变，并保持一致。”这是否意味美方“不支持台独”？他也指出，“这是正确的，这是美国长期立场，一中政策仍发挥作用。”

（作者邵宗海，澳门理工大学名誉教授）