瑞典料随芬兰“入会” 将是更能威胁俄罗斯的北约东扩

来源：香港01

作者：叶德豪

芬兰总统统尼尼斯托（Sauli Niinistö）和总理马林（Sanna Marin）5月12日宣布支持芬兰申请加入北约，联盟政府预计将在15日确认此决定。而因唇亡齿寒之故与芬兰一直维持最紧密军事合作的瑞典，其执政社会民主党也将在同一天公布其支持该国加入北约与否的决定。

由于除极左外的绝大多数主要瑞典政党都已抱有支持加入北约的立场，加上俄乌形势与芬兰加入北约决定的转变，社会民主党预料将改变其既有对瑞典两百年中立地位的支持，转而与芬兰联袂申请加入北约。

芬兰和瑞典两国，前者因为二战以来来自苏联的地缘政治压力，后者因为对于自身和平、中立“人道主义超级强国”的定位，都有着悠久的中立历史。到了1995年两国一同加入欧盟，改变了它们的中立，然而“中立”一词依然是主流的政治认定。这一次俄乌战争引发两国迅速转軚，可算是一场欧俄地缘政治的历史性转变。

俄国的“军事技术”威胁

对于已摆明“入会”立场的芬兰，俄罗斯外交部作出严厉警告，指俄国将被迫采取包括“军事技术”及其他性质的“报复行动”，用以制止此举所构成的国家安全威胁。当俄方用上“军事技术”一语之时，大家都会记起去年12月，正当俄方极力否认其正计划对乌动武之际，普京就曾用上同一个模棱两可的用语作要胁。其结果若何，大家有目共睹。

当然，如今俄方的常规战主力正困身于乌克兰的艰难战事之中，此等“军事技术”行动在短期内大概只能以加大波罗的海俄国领土加里宁格勒（Kaliningrad）的军事部署，或者网络攻击等非常规手段来实现。

对此早有准备的芬兰和瑞典，大概不会过分担心其在申请加入北约之后的“空窗期”会遭遇到来自俄国的重大攻击。而且，两国有欧盟的共同防卫条约支持，近日亦与有核威慑力的英国各自签署了双边共同防卫协议，也可算是为此“空窗期”买好了很大可能用不着的保险。

两国加入北约，当然是希望得到美国的安全保证。但反过来看，其实两国的加入也将大大增强北约的地缘实力，以至对俄罗斯的安全威胁。

两国加入的“嫁妆”

与一系列新加入北约的东欧国家不同，芬兰和瑞典（特别是前者）向来也是“武装中立国”的代表，除了一直有与北约进行军事合作之余，也具备先进而充足的军事实力。加上两国在北极圈，以至波罗的海的地缘位置，以及芬兰将北约与俄国陆上接壤边境增长一倍的事实，将是对北约军事实力的正面加成，而非被动地求索美国的军事保护。

人口只有550万的芬兰，可迅速动员的兵力高达28万人。虽然其常备兵力只得2.2万左右，但芬兰从没有跟其他欧洲国家一样在冷战结束后废除征兵制，其每年征兵训练人数与其总常备兵力相等，而且后备军人退役之后也不时需要参加演练，以维持其专业性。

因此，即便其空军和海军使用上AGM-158联合空对面远攻飞弹（JASSM）、RIM-162进化型海麻雀飞弹（ESSM）等高技术武器，其所有空军和海军的支援人员也能由征兵入伍或后备役军人担任。

而且，芬兰在冷战之后依然维持了新型武器的采购。其在1992年就购入了64架F-18战斗机，其后也从荷兰、韩国等不同国家引进了各种常规战争的先进配备，包括坦克、榴弹炮等，在2021年也向美国采购了64架F-35战斗机。其所拥有的大炮数量在欧洲各国中排行第一，其陆军规模也只仅次于土耳其。

目前，芬兰的军费开支已占其GDP的1.9%，自俄乌战争爆发后更是有增无减。可算是一入北约即能满足以GDP 2%作军事支出的非强制性条件。

同时，芬兰自身也有高度专业化的军工企业，其四至六成产出皆输出国外；而芬兰军队也长期有在外参与维和行动的经验，累积了不少实际军事行动的经验；其政府更有所谓“全面安全”（comprehensive security）的政策，以官方和民间的合作去保证受战争威胁时社会的关键功能可继续运作。

如果以苏联时代配备为主的乌克兰军队——甚至可以说是前苏联时代的配备：乌军使用自1910年已面世的PM M1910机关枪对抗俄军，开战后就一直受到各界关注——至今也尚且能拦下俄军的闪电战，芬兰将一个更难缠的军事对手。

另一方面，虽然瑞典在维持作战能力上面似乎及不上芬兰（人口接近芬兰两倍的瑞典有常备兵力2.4万、后备兵力3.2万），其在2010年至2017年间更曾中止和平时间的征兵制，可是自2014年克里米亚事件之后，瑞典已启动了军事改革，在2015年2025年的十年间将军事开支提升一倍，并于2028年达至GDP 2%的水平。

不一样的东扩

而且，瑞典也有强大的空军产业，其狮鷲兽（Gripen）战斗机曾被评为服役当中最具能力的第四代战斗机。其加入将能增强北约北缘的空战能力和保护北大西洋航道的能力。

同时，瑞典拥有位处中央的波罗的海最大岛哥得兰（Gotland），掌握了波罗的海的通航要道。如果北约在此设置前沿军事基地，这将直接震慑港上交通需经过波罗的海的加里宁格勒及圣彼得堡。到时候，波罗的海基本上将成为北约的内海。

而随着全球暖化，北极圈航道开通的可能将带来新的地缘军事竞势，让芬兰、瑞典加入到挪威、丹麦、冰岛早已归属的阵营，将有助加强北约对北极圈的力量投射。

进一步而言，在国防相关的高科技层面，例如在5G技术上，除了中国华为外的两大巨头也分别是瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。这更将有助北约在未来将物联网运用在军事上的长远发展。

相较于芬兰、瑞典加入北约，乌克兰加入北约只能是“美国保护伞”在地理上的延展。从克里米亚事件之前，北约从无在前苏联势力范围国家驻军的现实来看，乌克兰的加入虽然会对俄罗斯造成巨大的心理冲击，但却是冷战以来北约向东接收军事弱国的一贯路向，其加入的结果只能是被动地接受美国保护。

阻止乌克兰加入北约向来是俄国从陈兵边境至正式开战的一大目标，如今俄方似乎换得了乌克兰承认其不能加入北约的现实，但另一方面却不只营造出北约继续东扩的形势，更使这种东扩出现了能实质上增加北约整体实力的走向。这不能不说是一种讽刺。