Luna暴跌99%有征召？ Q&A带你了解币圈如何威胁金融体系

来源：香港01

由于投资人对政府收紧货币政策感到担忧，稳定币TerraUSD价格暴跌，掀起加密币市场大逃杀；据路透社报道，加密币总市值一个月来蒸发近8000亿美元。加密币市场震荡剧烈，引发了金融体系恐遭牵连的疑虑。加密币市场影响力多大？与其他市场的连动性如何？3个Q&A带你搞懂。

Q1. 加密货币市场规模有多大？

Coingecko的数据显示，比特币去年11月冲破6万8000美元的历史高位，使整体加密货币市值攀抵3兆美元大关，但5月12日已缩水至1.51兆美元。在整体加密货币市值中，比特币以近6000亿美元市值居冠，其次是乙太币以2850亿美元市值居次。

然而，尽管近年加密货币市场爆炸性成长，但规模相对较小。美股总市值高达49兆美元，而根据证券产业暨金融市场协会（SIFMA），截至去年底美国固定收益市场总市值为52.9兆。

Q2. 哪些人持有和交易加密币？

加密货币最初是在散户间吹起风潮，但交易所、企业、银行、避险基金及共同基金等机构投资人，对加密币市场的兴趣正快速升高。

全球最大加密货币交易所Coinbase表示，加密币市场中，散户与机构投资人去年第4季在该平台的资产持有比重各占约50%。

Coinbase说，其机构投资人客户去年加密币交易金额高达1.14兆美元，远高于于前一年的1200亿美元。另外，在市场流通的大多数比特币和乙太币都由少数人所掌控。

美国国家经济研究局（NBER）的报告指出，仅1万名投资人（个人及实体）就掌控了约三分之一的比特币市场，而约300万枚比特币由1000名投资人所持有。

Q3. 加密币卖压狂涌会冲击金融体系吗？

尽管加密市场规模相对较小，但美国财政部、Fed及国际性的金融稳定委员会（FSB）已示警，稳定币是与传统资產价值掛鉤的数位代币，是金融稳定性的潜在威胁之一。

稳定币主要用于促进其他数位资产交易，当市场面临压力时，其背后的各种资产价值可能下跌或流动性不足，而围绕这些资产及投资人赎回权的规范和披露仍模糊不清。

监管机构指出，这可能导致稳定币易受到投资人信心下滑的影响，尤其是在市场面临压力之际。

根据CoinGecko，主要稳定币TerraUSD价格11日与美元兑换比率跌破1:1，跌到0.67美元，导致稳定币机构卖准备资产比特币来拉抬价格，拖累比特币12日重摔至28,546美元。

尽管稳定币透过演算法与美元挂钩，但投资人大举拋售以现金、商业票据等资产支持的稳定币，便可能连带影响传统金融体系，对这些基本资产造成压力。

监管机构警告，随着更多公司的财产与加密资产表现相连结，加上传统金融机构更深入涉足加密资产领域，各种风险正在浮现。