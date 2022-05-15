监管纵使松绑 中国科网股难扭跌势

来源：星岛日报

星岛日报社论

中共中央政治局会议早前对平台经济和房地产政策转换语调，让市场憧憬平台经济和楼市监管有望松绑，但时移世易，在环球央行大幅加息，厉行紧缩货币政策，融资成本上升，令科网股失去平钱推升动力，叠加美国政府的打压，跌势已成，即使获中央政策扶持，也难扭转不利形势。

中央对平台经济监管转口风后，据报全国政协委员会本周将召开推动数码经济持续健康发展专题会议，副总理刘鹤届时也会出席，投资者密切关注是否有更多放宽平台经济监管的具体政策出台。

政策方向未明难提振信心

过去一年多，互联网经济公司在强监管整顿下，业务和股价均大受影响，在港上市有“ATM”称号的三大科网股阿里巴巴、腾讯和美团的股价，由去年二月中强监管实施至今，累计大跌五成三至六成八不等，令不少科网企要裁员。近月内地多处爆发疫情，实施封城，严重影响经济民生，令经济下行压力加大，要实现今年GDP增长百分之五点五目标难度大增。鉴于平台经济雇用了逾两亿人，中央为了稳经济和稳就业，不得不对平台经济和楼市监管释出政策松绑信号。

过往，每当中央释出政策松绑，都会带动相关股份股价爆升，但这次消息传出后，科网股价短暂反弹后便再回落，究其原因是具体政策至今仍未出台，予人雷声大雨点小的感觉，投资者为审慎起见，静候政策出台，看看新政策是否有方向性改变，足以提振投资信心，才决定入市。

更重要是环球投资形势有变，高通胀成了环球央行当前头号敌人，美国联储局不但启动加息，更表明未来每次加息半厘是基本动作，下月更开始缩表，多国央行亦紧随加息，令市场流动性不断在减少。

环球央行齐齐演出收水大合奏，对科网企股价只会有冷却作用，因科网股的高估值是由资金推动，过去十多年多国央行量化宽松，超低息环境下可不断借平钱，源源不绝地高追一些暂时仍未有盈利但有高增长潜力的科网股，令相关股价不断破顶。可是当储局加息收水时，投资者买美国十年期债券可无风险地稳赚至少三厘息，为何还要冒风险在股海中逐利，令投资环境逆转，资金不再拥抱科网股。

华府频打压美资不敢沾手

在平钱不再，资金链无以为继，股市失去上升动力，掉头向下，而科网股跌幅最大，这解释美国道指由年初至今跌近一成三，但代表新经济股的纳指却大跌逾两成七。在科网股龙头中，Netflix股价短短五个月大跌逾七成，facebook母公司Meta股价跌近四成三。

中国科网股不但面对游资减少，还要承受美国政府全方位打压。美国为了遏制中国高科技产业发展，不但限制高科技产品和技术输出，更透过审计底稿问题，将一百四十家在美上市的中概股列入预定摘牌名单内，还限制美资基金买卖中国和香港资产，基金为免误踏雷区，纷纷沽售或减持相关股份，令中概股和在港上市的中国科网股股价受压，不断向下寻底。

外围环境不就，中国科网股面对沉重沽压，即使中央监管政策可能适度松绑，能否扭转跌势仍是未知之数，投资者还是观望为上，不宜捞底。