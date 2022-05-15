蔡政府拿谁的命开玩笑？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

台湾冠病疫情继续向高峰挺进，单日新增确诊、中重症、死亡人数创新高。百名计程车司机前往疫情指挥中心抗议，上工没快筛无法让消费者安心，不舒服没快筛也不能做PCR，政府放任大家自生自灭，“根本在拿我们的命开玩笑”。

快筛之乱、居隔之乱、九宫格之乱、防疫保单之乱，乱事齐发，蔡政府的“超前部署”已成笑话。蔡总统亲自召开防疫会议，裁示增设大型筛检站、简化看诊领药流程、增购防疫物资三大原则。但这些都是早该落实的防疫原则；等到被迫与病毒共存才来部署，这不是拿人民的命开玩笑吗？

疫情大爆发，人民只能企盼及时得知是否确诊，一旦感染也能及时获得药物或医疗照护。但指挥官陈时中不仅未回应“41死仅五人投药”的提问，反指责双北市长所提全面快筛阳视同确诊尽快投药是“病急乱投医”。然而，慢郎中如何应对急惊风？

其实，也不是所有人都须在医院外排队苦等慢郎中。亲绿名嘴有医师到府PCR，绿委也能快速取得PCR结果。慢郎中转身就打造出快速便利的“绿色通道”。就像疫情警戒期间，工人在工地脱口罩喝水抽烟受罚，政院高官在渡假村群聚餐叙免罚一样。

人命分三六九等，蔡政府不是拿全民的命开玩笑；有些人的命，蔡政府不会开玩笑。