北约东扩 实力提升还是负担增加？

来源：联合新闻网

作者：张竞

从今年俄罗斯入侵乌克兰，双方爆发武装冲突后，整体欧洲安全体系受到严重冲击，但也总算是让全球战略观察家与政治评论者，开始认真反省思考，从冷战结束后，北大西洋公约组织不断向东扩张其涵盖范围，从安全架构来说，究竟是实力提升抑或负担增加？

不论诱发俄罗斯与乌克兰冲突之具体因素为何？但从整体安全环境之结构性角度分析，其实就是继承前苏联政治体系之核心实体俄罗斯，面对北约组织不断东扩，特别其势力范围即将涵盖至乌克兰境内，在丧失缓冲国隔绝直接冲突，所产生疑虑与畏惧，被迫运用武力摊牌，倒是各方学者专家获得共识之不争事实。

北大西洋公约组织从1949年由12国创始会员国组成以来，在冷战期间曾经五度增加其成员国并随之扩张其地理涵盖范围。冷战结束后，尽管多位西方政界大老与战略学者再三提出警告，同时莫斯科亦不断撂下狠话，但从1999年开始，北约就开始五度不断向东扩张，并毫不避讳地，将俄罗斯视为战略缓冲地带之东欧国家，纳入其集体防卫军事体系。

其实远在2008年，乌克兰就已经申请加入北约，当年布加勒斯特北约峰会中，就曾经决议通过未来将会接受乌克兰与格鲁吉亚两国加入北约，只是详细时程与条件细节都还需要协商，因此莫斯科对于基辅所抱持加入北约政策倾向是早就确认，只是在找寻时机摊牌，并还希望能够透过乌克兰内部政局变化，扭转此等趋势。但当2014年2月底克里米亚情势发生变化，俄罗斯悍然派兵在3月完全掌握克里米亚后，俄乌关系就走上难以回头之不归路。

从今年俄乌爆发冲突后，再度掀起另波加入北约潮；特别是在冷战时期，刻意保持中立之芬兰与瑞典政策亦开始转向，明确表态要加入北约。芬兰总理马林（Sanna Marin）与总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）发出新闻声明，宣示芬兰将立即送出加入北约申请书，并将尽速在芬兰国内完成申请加入北约各项程序。而瑞典外交部长林德（Ann Linde）则是重申瑞典加入北约将可稳定波罗的海周边情势，依据外界解读，瑞典亦将随后采取具体行动，向北约递送申请书。

尽管在俄乌开战后，西方媒体不断密集报道乌克兰、芬兰、瑞典与格鲁吉亚有意申请加入北约讯息，但其中却是暗潮起伏，未来整个过程绝不是如外界所想像般那样平顺无碍，能够依申请国意愿一蹴而成。对此吾人应思考下列因素，方能作出公允评断。

首先要指出，申请加入北约组织其审查决议是采取共识决，换言之，只要有任何特定会员国出面有所异议，其实就有可能让整个申请案泡汤。基于此项北约规章上之结构性因素，巴黎与柏林才有机会向莫斯科提出保证，以排除乌克兰加入北约来换取停火协议。目前土耳其出面指控瑞典与芬兰包庇恐怖组织成员，表态将抵制其申请案，其实就是点破申请国必须化解其与北约组织成员国所有政治矛盾，才有可能获得机会加入北约。

其次就是要提醒，加入北约组织诚然是能够获得集体防御之安全保证，但天下没有白吃的午餐，申请国若不是要加强本身军备实力，摆出带枪投靠实力与意愿，同时还要答应许多支持北约组织采取集体军事行动之政治承诺，否则不可能会有搭顺风车，白吃北约其他会员国安全保证与军事支援霸王餐机会。

再者就是申请国在加入北约组织后，为能达到北约组织军事作战行动共同规范要求水准，不但在军事硬件上要符合北约标准，在作业程序与组织架构等软件面向上，也要经过很严重折腾才能无缝衔接。从以往北约成员国多次扩编过程观察，这不仅是要投注经费，更要彻底改造军事思维，其阵痛期相当长久绝对不能等闲视之。

此外还是要回到原始出发点，北约东扩对着潜在会员国不断招手，究竟到最后会是实力提升抑或是负担增加？扩大集体防御地理涵盖范围，会不会成为不可承受之重？有没有可能是叫好不叫座，申请国最后变成食之无味弃之可惜战略鸡肋，更有无可能是激化对立招来横祸引发冲突之诱因。

最后必须很冷静地提醒，对芬兰瑞典之所以要在此时加入北约，真正原因是畏惧俄罗斯对其所能产生威胁？抑或是打算趁机进场拣个便宜呢？依据冷战时期苏联所具备军事实力，对比俄罗斯目前实质战力，再加上军事对峙程度与苏联扩张之企图心，为何当时瑞典芬兰未曾旗帜鲜明选择加入北约，到底其真正底牌与盘算为何？看来绝不是如其表面所说那样单纯。

不过千算万算，总还是不值天一划；申请加入之新会员国将面对北约既有会员国进行政治精算，未来协商谈判过程，将会有可能成为国际关系学门中教科书层级之题材，且让吾人屏息等待好戏上演吧！

作者是中华战略学会研究员

