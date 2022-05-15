多国粮食保护主义 恐进一步加剧通胀及饥荒

来源：明报

印度以粮食安全受威胁禁小麦出口。除了印度，自俄军侵乌以来全球已有多个国家转向粮食保护主义，包括印尼上月底开始禁止出口棕榈油。有专家警告，各国封锁粮食出口，恐进一步加剧通胀和饥荒。

美国智库国际食物政策研究所（IFPRI）近期指出，俄军侵乌前冠病疫情下的劳动限制以及干旱天气本已推高国际粮价，到战争开始后更有23个国家转向粮食保护主义。俄罗斯为应付国内粮价上升和通胀问题，已限制出口小麦和葵花籽油，乌克兰因保障战争期间国内粮食安全，同样禁止出口小麦、燕麦等主粮。

美国农业部报告指，哈萨克国内小麦及面粉价格自俄军侵乌后飚升逾30%，该国已以粮食安全为由限制相关出口至下月15日；塞尔维亚亦对谷物出口实施配额。《金融时报》上周二报道，俄乌暂限葵花籽油出口，加上印尼上月底禁出口棕榈油，影响国际菜油市场逾40%供应。IFPRI警告，目前全球受出口限制交易食品以卡路里计占17%，已达2007年至2008年粮食与能源危机水平。

学者：势致全球贫穷比率升

《金融时报》指出，除粮价上升外，社会动乱亦会促使部分国家禁止粮食销往海外，或施加税收、配额等贸易限制，指相关保护主义措施只会推高其他依靠国际社会供应国家的食品进口开支。欧洲复兴开发银行首席经济学家亚沃尔奇克（Beata Javorcik）警告，保护主义只会人为地进一步推高已破纪录的粮价，加剧威胁全球粮食安全。她指全球贫穷比率势将上升，或会诱使威权政府变得更加专制。

最新民调显示，印尼总统佐科的支持率在棕榈油出口禁令后为64%，转跌回升4个百分点。但相关禁令为其他国家带来负面影响。巴基斯坦商务部联席秘书库雷希表示，该国成立了政府工作小组确保棕榈油供应，包括寻求印尼保证在本月底前恢复供货。