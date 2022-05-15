经济放缓、封控严格、企业裁员 中国毕业生迎最难就业季

来源：明报

作者：王圣辰

迄今最严重的一轮冠病疫情，让中国大陆本就放缓的经济再受冲击。各地采取的严格封控措施迫使企业和工厂停摆，连“北上广深”这些经济中心亦难幸免。疫情扰攘下，工作机会骤减让即将走出校门的千万应届高校毕业生面临就业困境，曾经热门的互联网、教育培训、房地产等行业近期频传裁员，进城打工的农民工大军被迫返乡。劳动力市场显现疲软，即使政府近日频频出招稳就业，但当下就业形势难言乐观。

薪金期望降低 升学回避失业

伴随逐年扩招，2022年大陆高校毕业生将达创纪录的1076万人，但今年总理李克强在“政府工作报告”中预期新增就业仅有1100万人，意味着通常只占城镇新增就业一半的应届毕业生群体不可能尽数揾到工。怎样帮助新增的千万人就业，是政府的重点工作。

官方早前发文表示，截至4月17日大学毕业生“去向落实率”为23.61%，换算下来只有约254万人，且“去向落实率”不同于传统概念的“就业率”，其包括协议就业率、灵活就业率、创业率和升学率等。据智联招聘对1.8万名高校应届毕业生所作调查，截至4月仅有15.4%人签约合适工作，但数据并未计入约80万准备回国就业的“海归”留学生。

就业形势严峻，亦反映在应届生对薪金的期望。智联招聘调查显示，2021年应届生平均签约月薪为7395元（人民币，下同），但今年已降至6507元。另外，今年选择直接就业的应届生仅占50.4%，即有超过500万毕业生正以继续升学、弹性就业等方式“回避”失业危机。

科网教培房地产业大裁员

另一方面，大陆多家网企频传裁员消息。Business Insider早前称， 过去数月几家大陆主要科技公司已陆续裁员数千人。《华尔街日报》报道，阿里、腾讯、京东、滴滴等巨头均计划今年裁撤上千人。路透社引述消息人士预测，阿里最终或裁减总员工数超过15%，即约3万9000人。新浪网、Tech星球等引述业内消息，小红书、美团、虎牙、斗鱼、哔哩哔哩等知名企业相继出现最高达两成的裁员。尽管网企每年都有所谓“业务优化”的裁员惯例，但两成甚或更高的减员比例属过往罕见。

拉勾招聘数据研究院统计，2021年11月起员工超过2000人的网企人才需求指数整体下降了26%。“前程无忧”数据显示，网企2022年校招岗位需求总数较2021年缩减15%至20%，反而快速消费、汽车等传统行业同期仍录得增幅。

除了频传裁员的互联网行业外，近期教育培训及房地产行业亦有大量从业者回流人才市场。智联招聘调研报告指出，一半受访者认为教育培训、房地产、互联网等三大领域近期受裁员风波影响最大。恒生中国首席经济学家王丹认为，这些行业大幅裁员，与2021年后中国疫情防控严格，官方对宏观刺激政策克制，同期又叠加了房地产去杠杆和科技行业监管等不无关系。

任职于某知名网企资深IT程序员的张成卓（化名）告诉本报记者，他听闻业内有家公司今年新招了一批应届生，但还未正式返工就几乎都被辞退，“据说是招来顶替裁员名额的，好保全老员工”。他所在公司虽待遇优厚，但以“员工过35岁就被裁”著称，现年31岁的他也在部署考取公务员或是跳槽到外企，“这地方到了年纪就得走人，不是我想留就能留下”。

开工不足 农民工返乡

另一个就业压力来源，是占城镇新增就业比例三分之一的农民工群体。集中于制造和建筑等体力劳动行业的约2.8亿农民工，虽然是中国经济建设的支柱，但这一群体通常收入微薄，缺乏社福保障，因欠缺技能最容易失业。疫情之下，因制造业、服务业等行业开工不足，农民工进城谋生的意欲也不断低走。2020年已有520万农民工选择返乡，2021年大陆疫情相对和缓，亦有170万人滞留农村。以重庆为例，官方公布2021年当地外出务工的农民工下降1.7%，在乡镇就近就业的农民工反而增长13.4%。

国务院出招稳就业 促做好毕业生就业工作

为扭转失业率高企、填补就业缺口，国务院总理李克强7日宣布，要以放失业补助和落实退税的方式，促进包括农民工在内的不同群体就业。据新华社报道，当局今年为失业补贴提供约617亿元的拨款。4月6日，李克强主持召开国务院常务会议，决定对餐饮、零售、旅游等特困行业，实行阶段性缓缴养老保险费政策。早在2月，国家发改委已再次将承诺不解雇员工的小型服务业商户所缴纳失业险费用的退还比例，从2021年的60%提高到90%，而去年度当局对服务业的减税降费已超过6100亿元。

而就在13日，国务院办公厅又发布关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知，部署一系列重要举措，要求多渠道开发就业岗位，包括稳定扩大国企招聘规模、拓宽基层就业空间、支持自主创业和灵活就业、稳定公共部门岗位规模等，提供一系列帮扶措施。但是否能够奏效，仍有待观察。