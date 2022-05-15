拜登东亚行和印太战略的未来

来源：台湾《工商时报》

工商社论

今年5月，是美国总统拜登的“东亚月”。在东南亚方面，美国在5月12日于华府做东道主，举办东南亚十国的高峰会。在东北亚方面，拜登将于5月下旬出访，将先造访韩国，会见5月11日才就任的尹锡悦，并与日本首相岸田文雄，举行“四方（美日澳印）＋韩国的安全对谈”。

这个月，在政治上，菲律宾和澳洲是关键。5月9日是任期六年（不得连任）、总统与副总统是分开投票选举的菲律宾大选，而澳洲的国会大选，随后将在5月21日举行。在既有亲美的日本和韩国新政府之基础上，36年前下野的马可斯之子、小马可斯当选菲律宾总统，现任总统杜特尔特的女儿则当选副总统，拜登5月下旬的日韩之行，如果还能在东京会见准总统小马可斯，将是“预防性外交”的重大成就。此外，澳洲现任总理莫里森的自由党，去年底以来一直落后于工党，5月21日的国会大选，胜败未定。拜登的亚洲行，或许是一剂强心针，有助于莫里森总理所属的自由党选情。如此一来，则从东北亚到东南亚，美国在未来至少四年以上，都拥有西太平洋稳固的政治防线。

而在经济上，RCEP是关键。由于印度在前年底退出，中国大陆主导的RCEP，今年1月1日已经正式上路，这个全球第一个同时包括中国大陆、日本、韩国在内的经贸区，将因为东南亚十国的长期经济发展前景，势必进一步带动东亚地区的政经地位之提升。相形之下，退出TPP之后的美国，并没有因为拜登去年就任之后，而再行加入由日本主导的CPTPP。虽然中国大陆已经在去年底提出加入申请，现阶段而言，跨越太平洋两岸的市场，少了美中两强的庞大市场，CPTPP欲大不易。

至于在军事机制上，美国推动的印太战略成形与否，关键在于印度。从长久以来1954年的美韩共同防御条约、1960的年美日安保条约，乃至于2007年“四方安全对话”（美日澳印度），以及去年所建立“澳洲-英国-美国”（AUKUS）的安格鲁-撒克逊联盟，如果还能在日本和韩国以外，再加上大选后的菲律宾和澳洲，则西太平洋军事防线将可望成为强化的2.0版。然而，就2月俄乌战争以来，印度“不愿意选边站”的政治立场观之，印太战略尚停留在“停看听”的阶段。

再回头看，在印太战略下的“印太经济架构”（IPEF），也有待解决的问题。虽然美国政府展现强大的政治决心，但是，依据华府智库CSIS今年4月的报告指出，让亚太国家最感到困扰的问题，莫过于“不清楚的形式与功能”（unclear form and function）、“要求的多，给予的少”（many asks, few offers）、以及“（运作）持续性的质疑”（doubts about durability）。因为除了印度以外，区域内的国家、尤其是东南亚十国，将逐渐受惠于今年上路的RCEP。相对来看“印太经济架构”，很难有更实惠的吸引力。

综合以上所述，“东亚5月”的国际政局，在俄乌战争、有韩国和菲律宾新任总统，以及澳洲国会大选则在当下，拜登能否在到访韩日的期间，提出“印太经济架构”的具体作法，如何区隔日本主导的CPTPP，都会影响“东亚月”的丰收与否。

再就更长期来看，到11月8日美国期中选举前，印太战略受到三大因素的影响。 第一，俄乌战争的是否结束、如何结束。第二，“四方＋韩国安全对谈”加强版的运作成效如何，有待观察。第三，美国能否提供印度建立全球供应链的历史机遇，有没有加入CPTPP的经济诱因，甚至印度会不会重返RCEP，这些短中期的区域经贸发展，都影响印太战略的进展。

对于拜登总统来说，5月的“东亚月”，以及亚洲太平洋地区的政经组织活动，不只牵动地缘政治板块的可能变动，也是印太战略成败的关键时刻。如果俄乌战争延宕，严重的国内通膨，其结果恐将导致拜登总统在期中选举受挫，而一旦美国民众用选票表达对于民生经济优先于国际政治的渴望，则美国的印太战略将更难推动。