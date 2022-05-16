台湾人愿代理人战争吗

来源：中时新闻网

作者：罗庆生

俄乌战争打了两个多月后，愈来愈多的声音质疑这是场美国对俄罗斯发动的代理人战争。4月下旬美国国防部长奥斯汀密访乌克兰后表示，美国的目标是要看到俄罗斯“被削弱”到不能够再入侵邻国。这间接证实了各方的推断，美国不派一兵一卒，就达到北约30多年经营与东扩都达不到的目标。如果拜登政府对中国的“激烈竞争”是要遏制中国到不能够再挑战美国，那么美国将在台海复制这套做法，就很自然成为各方会联想到的揣测。

拜登政府想要让台湾替美国打代理人战争吗？这个本质属于“用，示之不用”的战略谋画，当然不会公开宣示，不过美国某些说法与做法暗示了这个方向。

例如，美国虽宣示政策没变，国务院网站却删除了“台湾是中国的一部分”“不支持台独”等表述；国防部多次提醒中国大陆武统台湾的目标或时间表，并表示2027年中国大陆将具备这能力。这些都有使台海战争成为“自我实现的预言”效果。而改换台湾军购武器清单，似乎也有改变台湾防卫战略往“乌克兰化”发展的意图。

但台湾人愿意为美国而战吗？

战争有两种，一种是有限战争，另一种是无限战争。早期战争多是有限战争，目的是为了争夺水源或某块土地，或某种价值观。你说这个岛是你的，我说是我的；你说这种制度有优越性，我说那种比较好。争执不下怎么办？打仗嘛，谁赢了听谁的。在国际无政府状态下，战争成为最后的裁判。因此双方战场交锋定胜负。即便赢家用了些诡计或称为战略，输家也接受。

但如果输家不认输，再度征兵、重新武装部队，非拼到国家存亡不可，那就变成无限战争了。例如二次大战的“总体战”，赢家要求输家“无条件投降”，输家坚持打到最后一兵一卒。结果是德国打柏林保卫战、日本挨了两颗原子弹，战争才结束。

无限战争很可怕，那是把人民生命财产当筹码全部赌上去。德国与日本的战后惨况，80岁以上的老人家应该都知道。因而1982年英国与阿根廷的“福克兰战争”就格外让人耳目一新。双方各派部队打一仗，决定福克兰群岛的归属，传统武德与战争规范再度受到重视。阿军被包围后看没有获胜希望就认输投降，没有人要求他们奋战到底，为国家牺牲生命。英军也尊重他们的战俘待遇，战后送他们回国。

未来“台海战役”如果真打起来，是有限战争还是无限战争？没有人知道答案。但外界看得出来，美国或北约不断提供乌克兰武器，俄乌战争将愈来愈往无限战争发展。如果美国看俄罗斯被严重削弱，忍不住诱惑而终于出兵，那最后不是打基辅保卫战，就是引爆核战。

不必讳言，预言中的“台海战役”必然和统独议题挂勾。无论结果被历史记载为“统一战争”或“独立战争”，相信台湾人都不愿意打成无限战争。因为所谓“正义”，应该是政府要保护人民的生命财产，而不是要人民用生命财产保护政权或意识形态，更不是为了捍卫美国利益。