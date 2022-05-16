美国政策虚实交错，台湾慎勿被乌克兰化

台湾《联合报》社论

美国的两岸政策一周以来数变，值得注意，不宜一厢情愿解读。其一，国务院官网修改对台美关系的事实陈述，移除“台湾是中国的一部分”“不支持台独”等文字，引发北京不满；数日后，国务院发言人口头补正了“不支持台独”的立场。其二，美国总统拜登宣称，他正考虑取消特朗普时期对中国实施的惩罚性关税，借以压低美国当前严重的通膨。

这是美国对大陆的两手策略，一虚一实，一正一反。前者是针对外交，看似高亢，但很快收敛修补。后者针对经济，表面是放缓对华制裁，实则为纾解自己内部物价高涨压力，以期在年底选举挽回选民的心。此际，因国务卿布林肯确诊，故延迟宣布新的中国政策。而拜登本月下旬将有亚洲行，此刻调整对华政策，时机上格外敏感。

本月5日，美国务院官网修改对美台关系之陈述，将对台六项保证纳入其“一中政策”，并删除“台湾是中国的一部分”“美国不支持台独”之字句，引发北京强烈抗议，认为在掏空一中政策。这种作法，旨在把台海议题套入俄乌战争的模式，希望激起印太盟国的同仇敌忾，形成反中同盟。这也是拜登积极拉拢韩国的尹锡悦政府，并将在日本召开“四方安全对话”峰会的原因。

美方的另一考虑，是为了避免美陆台关系的话语权被中国大陆独占。北京今年在纪念上海公报签署50年时一直宣传，“台湾是中国的一部分，美国对此不持异议”，极可能被误解成美国默许中国大陆有对台动武的权力。为此，美国要删去“台湾是中国的一部分”的文字，并加上六项保证，以确保国际社会有协防台湾的正当性。

问题在，美方同时删去了“美国不支持台独”之字句，引发了不当联想。如此一来，会让外界猜测美国是否已从“战略模糊”走向“战略清晰”，这并非华府所愿。在大陆强烈抗议后，美国务院第一时间回应，这是正常的定期调整；发言人更说，新版文字反映台美坚若磐石的非官方关系，但政策未变。未料，次日发言人再被问及此事，他改口称，美国政策不变，“不支持台独”，仍谨守一中政策，等于再度重申“不支持台独”。同日，白宫国家安全会议印太事务协调总监坎贝尔也重申美国的一中政策，并称美国不支持台独。

反观在经贸面向，拜登政府似又在向大陆示好。美国目前通膨高达8.3％，油价高涨，多数民众叫苦连天；拜登政府若无法有效因应，民主党在11月的期中选举将很难看。尽管联准会急速升息，但看不出效果，反而有把经济拖入萧条的危险。也因此，财长叶伦和副国安顾问辛格等温和派主张要调降对中国进口产品所加征的关税，引导价格下降，以抵销输入性通膨。

这项作法，并不表示美中贸易战就此停火。拜登这次的亚洲行，即将在日本宣布成立“印太经济架构”，将是一个美国排除大陆经济势力的新经贸集团。联准会急遽升息，将使大量游资涌回美国。美元升值基本上是以邻为壑，把通膨输出到其他国家去，凸显出美元作为世界货币的不平等地位。

美国调整对华政策，将直间接影响台湾。停止美陆贸易战，或许可让台湾在美陆台贸易中获利；但是组建新经贸集团，却又让脱钩的危险升高。更值得警惕的是台湾的“乌克兰化”。美国在俄乌战争中未出一兵一卒，食髓知味，认为可以筹组盟邦，以台湾为饵，在海峡冲突中，弱化中国大陆。这样的调整，对台湾绝非好事。