小马可斯当选总统，南中国海定时炸弹移除

来源：联合新闻网

作者：宋燕辉

菲律宾总统选举结果出炉，前参议员费迪南德·马可斯当选。中国国家主席习近平与美国拜登总统均致电祝贺，表示期待与菲律宾提升合作关系。

选前，长期关注南中国海情势的分析家担忧，认为一旦亲美派的总统候选人胜出，南中国海紧张恐将升高，因为新的菲国政府可能扬弃现任杜特尔特总统所采取的“亲中疏美”外交政策和搁置南中国海仲裁裁决的立场与做法。

小马可斯的胜选让华府失望，尽管如此，美国国务卿布林肯还是表示，期盼和新总统合作，强化美菲两国“持久联盟”关系。北京当然乐见此选举结果，不但致电祝贺小马可仕的当选，也致电莎拉·杜特尔特，祝贺她当选菲律宾副总统。莎拉·杜特尔特是现任总统的女儿，已表示将争取菲国防部长一职。

就任后，亲中的菲律宾新总统会采取什么样的南中国海政策立场？会高调提南中国海仲裁案之裁决，要求北京遵守执行吗？会采取迎合美国的南中国海策略作为吗？翻阅过去小马可斯就南中国海议题之发言、总统大选辩论时和他接受媒体的访问、近期新闻媒体报导、以及菲国学者专家的分析，可以预测新政府未来的南中国海政策走向。

新政府的南中国海政策应该不会步前总统阿基诺三世的亲美路线之尘，而是采取“杜规马随”，延续杜特尔特“亲中疏美”的政策。此将影响中菲处理南中国海争端的方式，以及中美在南中国海的角力。可以认定此发展对中国是有利的。

杜特尔特总统决定不出席日前在华府举行的“美国与亚细安特别峰会”。未来，除非有特别豁免安排或谅解，小马可斯总统前往美国是受到夏威夷法院所做补偿性和惩戒性赔偿金的判决，以及被认定藐视法庭，一旦重回美国领土将衍生遭逮捕相关问题的限制。他去美国的可能也相当小。

2016年菲律宾总统大选期间，当时参选副总统一职的小马可斯参议员针对南中国海问题表态，指出与中国进行对话协商是有必要的，协商方式可以是政府与政府或民间非官方方式，也可先由商业、文化和教育交流着手。他也举菲律宾和印尼就两国重叠专属经济海域达成划界协议的前例，表示与中国也可透过协商解决海洋争端。去年9月，他重申此一立场。

今年元月，小马可斯说，如果他当选，将搁置2016年7月南中国海仲裁的裁决，寻求与北京直接进行协商解决南中国海领土和海洋权益争端。2月，他表示有必要建立菲国在南中国海的军事存在，派遣海军或海上防卫队船只去保护在有争议海域内菲国渔民能够自由捕鱼，但此举目的不是攻击他国船舶。

他也说，正确的解决途径是与中国磋商。此外，他指出与美国签订的协防条约固然非常重要，但马尼拉走在中美之间要非常小心。3月，小马可斯说，就南中国海议题，他所采取的立场与现任总统相似。

4月，几位总统候选人都呼吁菲国就南海争端要采取强硬对抗中国的姿态，若当选总统也会要求执行2016年菲国获胜的南中国海仲裁裁决。小马可斯是唯一的候选人认为应遵循杜特尔特的政策。小马可斯说，南中国海仲裁之裁决是没有效的 (not effective），因为中国不认可此裁决。

他表示有必要与北京协商，寻求争议之解决方案，如果菲律宾让美国加入处理南中国海问题之行列，此将使中国成为你的敌人。菲律宾前大法官卡皮欧批判小马可斯所采南中国海政策立场“背叛”了菲国。

下月30日，小马可斯将上任。不到两个月的时间就是南中国海仲裁裁决公布六周年的日子。尽管新的总统表示将邀请美国拜登总统参加他的就职典礼，但菲国新政府要仿效前阿基诺三世政府就南中国海问题之处理甘心做美国的马前卒或代理人，此似乎不太可能。

小马可斯应该不会随着美国的南中国海政策与美国国务院于今年元月所公布之“海洋的界限”第150号的音乐跳舞，不会针对南中国海仲裁案之裁决大作文章，也不会采取强硬反中、抗中的政策立场。

基此情势发展，似乎触发南中国海冲突升高的一颗定时炸弹被移除了。此有利日后中国大陆与亚细安国家就“南中国海行为准则”的磋商，以及中菲在南海进行包括共同开发油气资源在内的海洋合作项目。霎那间，南中国海风平浪静似乎有望。