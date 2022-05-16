国民党最该修复的是两岸关系

中评社快评

中国国民党主席朱立伦6月初的美国之行，当然有自己的政治考量，原本多数人只是平常心看待，但日前传出在美国的演讲所阐述的两岸路线可能呈现走向“全面亲美、抗共保台”的重要变化，引发较大的关注和讨论。

国民党原本就是一个亲美政党，朱立伦的亲美更是众所周知。但在民进党这几年“倚美谋独” “倚美抗中”，以及全面配合美国“以台制华”的大背景下，在野多年的国民党认为对美经营已经成为自己的“短板”，亟需修复和加强，尤其朱立伦要布局2024，更需要通过访美阐述自己的对美立场，取得美国的信任和支持，这些都不难理解。

但是在现有的内外政治环境下，朱立伦访美能否达成预期效果，不无疑问题。国民党可能比民进党更亲美、配合美国表达更强的对抗大陆意图吗？显然不易。况且，国民党领导层部分人有心，美国也不一定相信国民党有力。

我们认为，国民党最该修复和强化的是它的两岸论述。处理两岸关系原本是国民党的强项、民进党的“短板”，但这个强项现在也已经成为国民党的“短板”，亟需强化。

国民党除了强化两岸论述，更需要落实在行动上，不要口头上讲维护两岸和平，声称希望两岸稳定交流等等，实质上跟随民进党的“倚美抗中”或“抗中保台”路线。比如，针对台湾疫情升温、快筛试剂短缺，大陆国台办日前善意表达愿意在采购快筛试剂上对台湾提供协助，朱立伦本能地解读为这是大陆“见逢插针”，显然是不妥的，不健康的。

国民党能否修复两岸关系、朱立伦访美会表达什么样的两岸政策方向，值得继续关注。